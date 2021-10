Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 8:46 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 42. týždni 2021:Moskva 18. októbra - Prevádzkovateľ ruského plynovodu Nord Stream 2 po dne Baltického mora uviedol, že prvá z dvoch liniek projektu bola naplnená tzv. technickým plynom, pričom stále čaká na schválenie začiatku transportu do Európy. Do potrubia bolo napumpovaných zhruba 177 miliónov kubických metrov (m3) technického plynu potrebného na udržanie tlaku pre budúci transport a predaj plynu, pričom sa dosiahol tlak 103 barov.Moskva 19. októbra - Ruský plynárenský koncern Gazprom si na mesiac november zarezervoval iba zhruba tretinu dodatočných kapacít na tranzit plynu do Európy cez územie Poľska. Navyše cez územie Ukrajiny si dodatočné kapacity na tranzit nerezervoval vôbec. Poukázali na to výsledky aukcie z pondelka (18. 10.). Ako informovala agentúra Reuters, podľa aukčnej platformy si Gazprom rezervoval približne 32 miliónov kubických metrov (m3) denne. To predstavuje 35 % z celkovej dodatočnej kapacity na mesiac november, ktorú v rámci plynovodu Jamal-Európa ponúkol poľský prevádzkovateľ plynovodnej siete Gas System cez tranzitný uzol Kondratki.Brusel 19. októbra - Európska komisia (EK) v utorok odštartovala diskusiu o reforme rozpočtových pravidiel EÚ. Komisia požaduje ich zjednodušenie a zlepšenie ich presadzovania. Nemalo by však ísť o rozsiahlu reformu Paktu stability a rastu, ako požadujú niektoré členské štáty. Flexibilita fiškálnych pravidiel umožnila primerane reagovať na koronakrízu. V aktuálnej situácii je potrebné predovšetkým vyriešiť problém, že pandémia spôsobila výrazný nárast verejných dlhov a rozpočtových deficitov a zároveň sú potrebné investície do digitalizácie ekonomiky a zelených technológií.Frankfurt nad Mohanom 20. októbra - Guvernér nemeckej centrálnej banky Jens Weidmann rezignoval na svoj post. Weidmann skončí k 31. decembru 2021. O uvoľnenie z funkcie požiadal z osobných dôvodov. Weidmann, ktorý patrí medzi najkonzervatívnejších členov Rady guvernérov Európskej centrálnej banky, bol dlhodobým kritikom mimoriadne uvoľnenej menovej politiky ECB.Brusel 21. októbra - Po ôsmich hodinách rokovaní sa vo štvrtok krátko pred polnocou lídri EÚ dohodli na záveroch z oblasti energetiky. Nárast cien energií bol jednou z hlavných tém štvrtkovej časti dvojdňového summitu EÚ v Bruseli. Konečná verzia záverov z tejto oblasti vyzýva EK, aby preskúmala, ako fungujú trhy s plynom a elektrinou v eurobloku a preskúmala tiež špekulatívne aktivity týkajúce sa systému obchodovania s emisnými kvótami EÚ (ETS). Pomocnú ruku má v tomto smere podať Európsky úrad pre cenné papiere a trhy (ESMA). Eurokomisia by mala preskúmať, či si konkrétne obchodné správanie nevyžaduje ďalšie regulačné opatrenia.Washington 22. októbra - Rozpočtový deficit USA sa v uplynulom finančnom roku 2020/21 znížil, keď sa ekonomika zotavila z pandémie ochorenia COVID-19. Informovala o tom v piatok americká vláda. Schodok v rozpočte za rok končiaci 30. septembra 2021 klesol o 360 miliárd USD na 2,772 bilióna USD z 3,132 bilióna USD v predchádzajúcom roku, keď vláda začala s masívnou podporou ekonomiky a ľudí počas pandémie.