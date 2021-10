Premiér E. Heger pri rastúcich cenách energií absolútne zlyháva

dnes 14:16 -

Premiér Eduard Heger (OĽANO) pri rastúcich cenách energií absolútne zlyháva. Uviedla to Patrícia Medveď Macíková, hovorkyňa mimoparlamentnej strany Hlas-SD, v reakcii na premiérove vyjadrenia v sobotňajšej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

Premiér Eduard Heger podľa nej absolútne zlyháva pri riešení drastického rastu cien energií, ktoré môžu mať vážny dosah na rozpočty domácností a likvidačné následky pre množstvo firiem.

V Sobotných dialógoch Heger podľa hovorkyne Hlas-SD predniesol pri téme energií svoju obvyklú "znôšku" fráz - nemaľujme čerta na stenu, rast cien Slovensko zvládne a, samozrejme, za všetko je vinná opozícia. To všetko podľa nej v situácii, keď pre detinský spor ministrov Igora Matoviča (OĽANO) a Richarda Sulíka (SaS) nepočíta štátny rozpočet so žiadnymi kompenzáciami za vysoké ceny energií.

Ak by podľa Medveď Macíkovej bol pán Heger skutočným premiérom a nie iba Matovičovým hovorcom, zavrel by sa s oboma neschopnými ministrami na Úrade vlády SR, buchol po stole a nepustil ich odtiaľ, kým sa nedohodnú. Žiaľ, Slovensko má podľa nej premiéra, ktorý nie je lídrom a vládu, ktorá zlyháva na každom kroku. Preto musí podľa hovorkyne strany táto vláda čím skôr odísť.

Zvyšovanie cien energií v roku 2022 by domácnosti nemali veľmi pocítiť. Uviedol to v relácii RTVS Sobotné dialógy predseda vlády SR Eduard Heger. "Vo všeobecnosti by domácnosti nemali byť nejako výrazne dotknuté, pretože máme reguláciu cien pre domácnosti," spresnil premiér.

"Pre nás je dôležité mať v hľadáčiku ľudí, ktorých by rast cien energií mohol zasiahnuť nadmieru, a vtedy im treba adresne pomôcť. Budeme sledovať dosah (zvýšenia) na nízkopríjmové skupiny, akým spôsobom ich to zasiahne. Adresné riešenie bude smerované len k tejto skupine ľudí. Pre ostatných je cenotvorba nastavená ako po predchádzajúce roky. Nepredpokladáme, že bude potrebná intervencia," priblížil Heger.

V prípade zvyšovania cien energií pre firmy je podľa premiéra vláda pripravená "promptne reagovať". "Máme pripravené viaceré riešenia," povedal premiér.