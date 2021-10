G7 sa dohodla na cezhraničnom využívaní údajov a digitálnom obchode

dnes 20:01 -

Skupina siedmich najvyspelejších krajín sveta (G7) sa dohodla na princípoch cezhraničného využívania údajov a digitálnom obchode. Oznámila to v piatok Británia a označila to za prelom, ktorý by mohol liberalizovať medzinárodný obchod.

Dohodu dosiahli v piatok ministri obchodu zo skupiny G7, ktorí sa stretli v Londýne.

Dohoda stanovuje strednú cestu medzi vysoko regulovanými režimami ochrany údajov používanými v európskych krajinách a otvorenejším prístupom Spojených štátov.

„Sme proti digitálnemu protekcionizmu a autoritárstvu a dnes sme prijali zásady digitálneho obchodu G7 (Digital Trade Principles), ktorými sa bude riadiť prístup skupiny k digitálnemu obchodu,“ uvádza sa v komuniké.

Digitálny obchod je široko definovaný ako obchod s tovarom a službami, ktorý je buď povolený alebo dodávaný digitálne, pričom zahŕňa činnosti od distribúcie filmov a televízie až po profesionálne služby.

Len v Británii dosiahol v roku 2019 tento obchod hodnotu 326 miliárd libier (386,39 miliardy eur), čo bola štvrtina celého jej obchodu podľa oficiálnych údajov.

Odlišné pravidlá, upravujúce používanie údajov o zákazníkoch, však môžu vytvárať značné prekážky, najmä pre malé a stredné podniky, pre ktoré je dodržiavanie predpisov komplikované a nákladné.

Dohoda uzavretá v piatok je prvým krokom k zníženiu týchto prekážok a mohla by viesť k spoločným pravidlám digitálneho obchodu.

Dohoda Digital Trade Principles pokrýva otvorené digitálne trhy, cezhraničné toky údajov, záruky pre pracovníkov, spotrebiteľov a podniky, digitálne obchodné systémy a spravodlivé a inkluzívne globálne riadenie, uvádza sa v komuniké.

„Mali by sme sa zaoberať neodôvodnenými prekážkami cezhraničných tokov údajov a pokračovať v riešení otázky súkromia, ochrany údajov, ochrany práv duševného vlastníctva a bezpečnosti,“ uvádza sa v prílohe k dokumentu.

„Táto dohoda je skutočným prielomom, ktorý je výsledkom tvrdého diplomatického úsilia," uviedol nemenovaný britský predstaviteľ oboznámený s dohodou.

"Všetci sa každý deň spoliehame na digitálny obchod, ale už roky sú globálne pravidlá hry ako divoký západ, ktorý firmám sťažuje využiť obrovské príležitosti."

Skupinu G7 tvoria Spojené štáty, Japonsko, Nemecko, Británia, Francúzsko, Taliansko a Kanada.