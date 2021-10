Bitcoin je už uznávaným aktívnom. Týždeň vo svete

Zdroj: across

Foto: shutterstock

dnes 8:00 -



Kryptomeny posilňujú vo finančnom svete

Tento týždeň bol pre bitcoin prelomový. V mekke kapitalizmu a finančných trhov spustili prvé burzovo obchodovateľné ETF viazané na cenu bitcoinu. Až do včera nepovoľoval SEC – Úrad pre dohľad nad cennými papiermi v USA – vznik burzovo-obchodovateľných fondov viazaných na akékoľvek kryptomeny. V Európe bola regulácia o čosi rýchlejšia a podobných fondov už je približne desiatka. Napriek tomu ide o nový zápis do histórie bitcoinu, pretože kryptomeny, a hlavne ich priekopník, sa od včera stali uznávaným finančným aktívom. Radí sa medzi ostatné triedy akými sú akcie, komodity, dlhopisy či deriváty. Z investície, na ktorú sa finančné domy pozerali cez prsty, a ktorá často bojovala o širšie prijatie verejnosťou, sa stalo orgánmi uznávané aktívum. Bitcoin sa prebojoval ako konkurent pre štandardné triedy aktív a kryptomeny si získali svoje miesto vo finančnom svete. Otvoria sa tak dvere pre vznik ďalších ETF, ktoré budú viazané primárne na najväčšie kryptomeny a aj malí investori sa budú môcť podieľať na vývoji cien spomínaných aktív. A to bez toho, aby museli presúvať kryptomeny do svojej peňaženky, mali obavy o dôveryhodnosť kryptoburzy či hackerské útoky. Ďalšia výhoda je v tom, že ide o výraznú úsporu nákladov v prípade poplatkov a aj o daňové zvýhodnenie. Z kryptomien je investor povinný zaplatiť daň podľa zákona, v prípade ETF je po roku držby oslobodený od dane a zostáva mu celý výnos. Cena bitcoinu sa krátkodobo dostala na nové historické maximá.







Búrka v dodávateľských reťazcoch

Covid-19 zanechal veľmi deštruktívny ekonomický problém – narušenie globálnych dodávateľských reťazcov. Svet má problém s dodávkou čipov a automobilky dočasne zatvárajú či znižujú výrobu, pretože im chýbajú komponenty alebo suroviny. Situácia sa v blízkych mesiacoch nebude pravdepodobne zlepšovať. Vzhľadom na to, že oživenie globálnej ekonomiky stále naberá na obrátkach, je očividnejšie, že budeme ovplyvnení výpadkom dodávateľského reťazca, ktorý sa už teraz prejavuje na každom rohu. Hraničné kontroly a obmedzenia mobility, výpadok výrobných kapacít a nerovnomerný dopyt sa spojili v búrku, ktorá bude brzdiť globálnu výrobu, pretože dodávky sa neuskutočňujú včas, náklady a ceny sa zvýšia a celosvetový rast HDP bude slabší. V tomto prípade platí – reťaz je len taká silná, ako je jej najslabšia časť. Výroba je závislá na globalizovanom dodávateľskom reťazci a ako sa zdá, nie v každom momente je to výhodou. Nedostatok surovín alebo komponentov predražuje ich cenu, pretože o menej kusov sa bije viac výrobcov a vyhráva ten, čo je ochotný zaplatiť najvyššiu cenu. Často je výhodnejšie zaplatiť viac ako odstaviť výrobu a zavrieť fabriku na neurčitú dobu. V konečnom dôsledku sa rast vstupných nákladov musí prejaviť rastom ceny konečných produktov. Alebo ak sa produkt nedodáva, rastom ceny substitučných produktov. V prípade automobilov to vidieť na ojazdených autách. Ich cena raketovo vzrástla, pretože dodávka nového vozidla môže trvať pokojne aj rok.





Inflácia znervózňuje trhy

Nový týždeň prinesie výsledky amerického HDP za 3Q. Očakáva sa rast na úrovni 3,2 % oproti predchádzajúcemu výsledku 6,7 %. Zverejnia aj dáta inflácie za október – rýchly odhad – predpoklad je 3,7 % vs. minulomesačných 3,4 %. Rast inflácie už dlhšie robí vrásky centrálnej banke. Zasadne vo štvrtok a dôležitý bude jej komentár práve smerom k inflácii a možnému znižovaniu stimulov.