Budúcnosťou je vodík a biometán, bez zemného plynu sa však nezaobídeme

Slovenské plynárenské podniky intenzívne pracujú na dekarbonizácii a rozpracovaných majú viacero projektov na výrobu a distribúciu vodíka či biometánu. Bez zemného plynu sa však v najbližších desaťročiach nezaobídeme, zhodli sa v piatok na konferencii Energofórum zástupcovia plynárov.

„Plyn sa nedá nahradiť len tak zo dňa na deň. Nie je šanca nahradiť celkový objem biometánom,“ povedal Rastislav Nemec, riaditeľ divízie rozvoja podnikania Slovenského plynárenského priemyslu (SPP). Na náhradu energie plynu elektrinou podľa Nemca v súčasnosti chýbajú zdroje. „Verím tomu, že plyn aj v správnom mixe s biometánom a do budúcna s vodíkom tu bude ešte ďaleko po nás,“ dodal.

Vedúci odboru stratégie a rozvoja aktív SPP – Distribúcia Peter Demeč si myslí, že náhrada zemného plynu inými zdrojmi energie je otázkou najmenej niekoľkých desaťročí. Slovensko vzhľadom k svojmu energetickému mixu a rozvinutej plynovej infraštruktúre nepatrí podľa Demeča ku krajinám, kde by nahradenie plynu malo byť bezproblémové. Napríklad kompletná zámena ostatných zdrojov energie elektrinou v rodinnom dome, by si totiž vyžiadalo štvornásobné zvýšenie jej súčasnej spotreby.

I keď plynári so zemným plynom stále rátajú, slovenské plynárenské spoločnosti intenzívne pracujú na jeho čiastočnej náhrade inými zdrojmi energie, ako sú vodík či biometán. SPP – Distribúcia by v rámci projektu H2PILOT mala v jednej obci vyskúšať pridávanie až do 20 % vodíka do zemného plynu už v budúcom roku. SPP sa zasa v projekte Smart Hydra zaoberá vybudovaní nových a integráciou súčasných OZE a výstavbu elektrolyzérov na výrobu vodíka či plánmi na výstavbu vodíkových čerpacích staníc. Na prepravu zmesi zemného plynu a vodíka sa pripravuje aj spoločnosť Eustream.

Jednou z ďalších možností náhrady zemného plynu je biometán, čo je vlastne vyčistený bioplyn z bioplynových staníc. Podľa Demeča je reálne pripojiť do plynárenskej siete 34 súčasných bioplynových staníc, čo by zaistilo okolo 60 miliónov metrov kubických (m3) biometánu ročne. Potenciálne by sa z biometánom dala nahradiť asi desatina spotreby plynu na Slovensku. Podmienkou je však využitie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, ktoré by mohlo priniesť ďalších 60 miliónov m3, využitie kuchynského a reštauračného odpadu 40 miliónov m3 a spracovanie exkrementov hospodárskych zvierat má potenciál priniesť ďalších 200 miliónov m3 biometánu ročne.