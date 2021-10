Smartwings 24. októbra spustí linku z Bratislavy do Dubaja

dnes 14:01 -

Letecká spoločnosť Smartwings v nedeľu 24. októbra spustí prevádzku pravidelnej priamej linky z Bratislavy do Dubaja v Spojených arabských emirátoch (SAE). Linka bude počas zimy prevádzkovaná jedenkrát týždenne (nedeľa) a lietať sa bude lietadlom Boeing B737 MAX 8. Informoval o tom Matúš Hrabovský, hovorca Letiska M. R. Štefánika – Airport Bratislava (BTS).

Poznamenal, že Dubaj je pre Slovákov mimoriadne obľúbenou turistickou destináciou, o čom svedčí veľký záujem o letenky po uvoľnení obmedzení na hraniciach. Zároveň je ideálnym prestupovým bodom pri dlhých cestách do Ázie alebo na ostrovy v Indickom oceáne. Cestujúci tak budú mať podľa neho priamym letom z Bratislavy na dosah exotickú dovolenku a zároveň získajú možnosť navštíviť svetovú výstavu Expo Dubaj, ktorá bude trvať do marca 2022.

"Dubaj patrí dlhodobo medzi najvyhľadávanejšie destinácie. Sme radi, že môžeme našim klientom poskytnúť nielen veľmi zaujímavé ceny leteniek, ale tiež atraktívne časy odletov, ktoré ocenia predovšetkým cestujúci, ktorí letisko v Dubaji využijú ako prestupný bod pri cestách napríklad na Maledivy, Mauricius, Phuket, Seychely, do Kolomba, Maskatu, Bombaja či Bangkoku," povedal obchodný riaditeľ Smartwings Peter Šujan.

Hrabovský upozornil, že na palubách lietadiel Smartwings platia prísne hygienické opatrenia a cestujúci sú počas nástupu a celého trvania letu povinní nosiť respirátor.

Hovorca BTS dodal, že letecká spoločnosť Smartwings bude z Bratislavy počas zimného letového poriadku prevádzkovať okrem linky do Dubaja aj charterové lety do Salalahu v Ománe a do egyptskej Hurghady.