Náhradné premostenie pri Stretave od pondelka sprejazdnia pre vodičov

dnes 13:46 -

Košický samosprávny kraj (KSK) dokončil výstavbu náhradného mostného provizória cez potok Čierna voda v extraviláne obce Stretava v okrese Michalovce. Pre dopravu bude sprejazdnené v pondelok (25. 10.) od obedňajších hodín.

Jazdiť po ňom budú môcť osobné autá, autobusová aj nákladná doprava s hmotnosťou do 35 ton. Maximálna rýchlosť jazdy pri prejazde mostným provizóriom bude znížená na 30 kilometrov za hodinu. Informoval o tom v piatok Úrad KSK.

„Súčasťou stavebného konania je aj majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod obchádzkovou trasou a premostením, preto sme radi, že po mesiacoch prípravných prác môžeme toto provizórium sprejazdniť pre dopravu. Samotnú konštrukciu realizoval zhotoviteľ viac ako mesiac, premostenie bolo dokončené začiatkom októbra, na sprejazdnenie sme však potrebovali získať právoplatné kolaudačné rozhodnutie,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Od pondelka podľa neho pocítia zmenu najmä vodiči kamiónov a cestujúci prímestskou autobusovou dopravou, keďže autobusová a nákladná doprava jazdila uplynulé týždne po obchádzkovej trase.

Premostenie má dĺžku 37 metrov, široké je viac ako päť metrov. Premávka bude po tomto úseku vedená striedavo, riadiť ju bude svetelná signalizácia. Náhradné mostné provizórium sa nachádza vedľa poškodeného mosta. Súčasťou jeho výstavby bolo aj vybudovanie obchádzkovej trasy v celkovej dĺžke 110 metrov, ktorá slúži ako príjazdová cesta k železnej konštrukcii dočasného premostenia. Po odklonení premávky na provizórium začne KSK s rekonštrukciou poškodeného mosta. Všetkých 30 nosníkov typu Vloššák bude zbúraných a nahradia ich nové predpäté prefabrikáty so železobetónovou doskou. Súčasťou prác bude aj úprava spodnej stavby mosta a pilierov, ako aj dobudovanie vybavenia mosta a úprava jeho okolia. Demolácia poškodených nosníkov a výstavba novej konštrukcie mosta by mala trvať desať mesiacov, práce by mali byť ukončené v lete budúceho roka. Rekonštrukciu mosta realizuje kraj v rámci projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov, informovala hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

Most M4356 pre jeho havarijný stav župa uzavrela pre vozidlá nad 3,5 tony koncom mája. Kamióny odvtedy využívali obchádzkovú trasu cez Trhovište a Oborín.