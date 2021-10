ZSSK prevzala poslednú elektrickú jednotku Panter a ukončila najväčší tender

dnes 11:16 -

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) prevzala v piatok vo Vrútkach poslednú z 25 elektrických jednotiek Panter z dielne konzorcia českej Škoda Transportation a slovenskej ŽOS Trnava. Uzavrela tým najväčší tender v histórii národného dopravcu s objemom takmer 160 miliónov eur.

ZSSK robila podľa predsedu predstavenstva Romana Koreňa všetko pre to, aby v čo najkratšom čase nasadila nové jednotky do prevádzky a zabezpečila cestujúcim vyšší komfort služieb. "Dodávku moderných vlakov, ktoré jazdia aj vo svete, sme dnes dotiahli do úspešného konca a nové jednotky predstavujú obrovský skok vpred v kvalite cestovania v regióne. O dodržaní najvyššej kvality som presvedčený, keďže sme v rámci vyhláseného tendra nastavili náročné zmluvné kritériá kontroly kvality a prevádzkyschopnosti vozidiel," povedal Koreň.

Predseda predstavenstva a prezident skupiny Škoda Transportation Petr Brzezina pripomenul, že prvé dodané jednotky slúžia na tratiach slovenského dopravcu už od minulého roka. "Teší ma, že sme dodávateľom ekologických vlakov, ktoré pomáhajú výrazne zvyšovať komfort a bezpečnosť dopravy na slovenských železniciach. Veď práve naši východní susedia sú pre nás dlhodobo kľúčovým obchodným partnerom. Dodávame nielen vozidlá pre tamojšie železnice, ale pre slovenské mestá aj električky či trolejbusy," uviedol Brzezina.

Na výrobe nových elektrických jednotiek pracovala Škoda Transportation v súčinnosti so spoločnosťou ŽOS Trnava. "Chcel by som vyzdvihnúť najmä pracovné skupiny na oboch stranách. Mali veľkú zásluhu nielen na úspešnom dokončení projektu, ale tiež na jeho urýchlení o celých osem mesiacov. Vďaka tomu náš zákazník uviedol všetky elektrické jednotky do prevádzky s predstihom," dodal generálny riaditeľ ŽOS Trnava Miloš Kyselica.

Najväčší tender v histórii národného dopravcu s objemom takmer 160 miliónov eur priniesol žilinskému a trenčianskemu regiónu spolu 25 elektrických jednotiek. Z Kohézneho fondu Európskej únie je pokrytá suma 134,59 milióna eur bez DPH, zo štátneho rozpočtu je 23,75 milióna eur bez DPH, ZSSK z vlastných zdrojov uhradí 1,64 milióna eur bez DPH.