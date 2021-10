Od nového roka znížia počet odštepných závodov aj lesných správ

dnes 16:46 -

Vedenie rezortu pôdohospodárstva a štátneho podniku Lesy SR vo štvrtok v Banskej Bystrici oznámilo zmenu organizačnej štruktúry podniku, ktorá by mala platiť od 1. januára budúceho roka. Počet odštepných závodov (OZ) sa má znížiť zo súčasných 23 na 12 a počet lesných správ (LS) zo 129 na 93. Dva špecializované OZ - lesnej techniky a Semenoles zostanú zachované v nezmenenej forme.

Zmena by mala priniesť úsporu vo výške zhruba 4,6 milióna eur ročne, ktoré sa vrátia späť do systému a použijú aj na spravodlivejšie odmeňovanie. Žiadne „masívne“ prepúšťanie lesníkov nehrozí.

„Zredukujeme z celkového počtu asi 3400 zamestnancov 43 miest, väčšinou manažérskych pozícií,“ zdôraznil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan (nominant OĽANO).

„Týmito krokmi chceme docieliť ekonomickú stabilizáciu podniku a zabezpečiť dlhodobú prosperitu. Posilniť by sa mala tiež vonkajšia prevádzka a chceme vytvoriť podmienky pre širšie uplatnenie prírode blízkeho hospodárenia v lesoch. Očakáva sa, že podnik bude k hospodáreniu pristupovať citlivejším spôsobom, no treba prihliadať i na ekonomiku a uvedomiť si, že si to vyžiada viac finančných prostriedkov,“ konštatoval generálny riaditeľ Lesov SR Tibor Kőszeghy.

Podľa Lesov SR v súčasnosti sú veľké rozdiely v obhospodarovaných výmerách. Jedna LS môže spravovať od dvoch až do 13.000 hektárov lesných pozemkov, čo by sa malo zmeniť. Jeden OZ bude spravovať od 60.000 po 77.000 hektárov pozemkov a počet LS v rámci jedného OZ nepresiahne deväť. Štíhlejšia štruktúra bude znamenať aj postupné zvyšovanie diverzifikácie štátneho podniku.

„Naše lesy nie sú iba zdrojom drevnej hmoty ako obnoviteľnej suroviny pre energetiku a priemysel. Plnia aj nezastupiteľnú úlohu pri zadržiavaní vody v krajine, zachytávaní CO2 a v boji s klimatickou zmenou. Z tohto dôvodu očakávam, že Lesy SR budú k hospodáreniu pristupovať oveľa citlivejšie, s ohľadom na optimálne plnenie všetkých funkcií lesa," reagoval Vlčan.