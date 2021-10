Znižovanie nezamestnanosti bude najbližšie mesiace zrejme spomaľovať

dnes 16:31 -

V septembri dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti úroveň 7,09 %, čo je najnižšia hodnota od mája minulého roka. Povedal to minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) po stredajšom (20.10.) rokovaní vlády a neskôr podrobnejšie štatistiky zverejnilo aj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). Analytici sa zhodli, že znižovanie miery nezamestnanosti sa už bude najbližšie mesiace spomaľovať.

"Klesajúce očakávania o zamestnanosti naznačujú, že znižovanie počtu nezamestnaných sa ku koncu roka pravdepodobne zastaví," napísali v komentári analytici Úseku meny, štatistiky a výskumu (ÚMS) Národnej banky Slovenska (NBS). Podľa nich to naznačil už aj mierny septembrový pokles voľných pracovných miest.

Analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák vyzdvihol, že nezamestnanosť sa vracia na predpandemické úrovne rýchlejšie, než sa pôvodne očakávalo. Nepotvrdili sa ani obavy, že sa po ukončení časti pomocných schém počet ľudí v evidencii dočasne zvýši.

"Napriek tomu, že priaznivý vývoj miery nezamestnanosti pretrváva, september predsa len priniesol aj prvé varovania, že tento trend nemusí pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch a pokles miery nezamestnanosti by sa mohol začať spomaľovať," poznamenal Koršňák. Náznaky spomalenia vidí takisto v počte voľných pracovných miest, pričom prispieť by k tomu podľa neho mohla aj zvýrazňujúca sa ďalšia vlna pandémie nového koronavírusu. A to najmä v chudobnejších a menej zaočkovaných regiónoch, kde je vyššie riziko prísnejších lokálnych opatrení.

ÚPSVaR v rámci štatistík uviedlo, že septembrová miera nezamestnanosti v porovnaní s augustom poklesla o 0,28 percentuálneho bodu (p.b.) a medziročne o 0,34 p.b. V septembri bolo na Slovensku v evidencii 191.972 osôb pripravených ihneď nastúpiť do práce. V prvom jesennom mesiaci si našlo prácu 17.437 uchádzačov, pričom vyradených z evidencie ich bolo celkovo 24.107. Úrady práce evidovali 76.254 voľných pracovných miest.