Sme pred podpisom zmluvy na predĺženie električkovej trate v Petržalke

dnes 14:31 -

Mesto Bratislava je pred podpisom kontraktu za 74,5 milióna eur bez DPH so Združením NS MHD Petržalka - víťazom súťaže na predĺženie električkovej trate v bratislavskej Petržalke. Na štvrtkovom mestskom zastupiteľstve to uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo. Očakáva, že v pondelok (25. 10.) mesto dostane zo strany konzorcia podpísanú zmluvu s poslednou várkou dokumentov, ktorá sa musí ešte skontrolovať a následne by aj mesto kontrakt potvrdilo podpisom.

Mestský poslanec Oliver Kríž vyjadril obavu, či Združenie NS MHD Petržalka, kde hlavným členom je Aldesa Construcciones Polska a ostatnými členmi sú Aldesa Construcciones S.A., CEDIS a HANT BA, nakoniec pristúpi k podpisu zmluvy. Poukázal pritom na značný nárast cien stavebných materiálov na trhu. "Už teraz sú ceny inde, ako bolo pri súťaži," skonštatoval.

"My sme mali stretnutie s najväčšou časťou tohto konzorcia, so španielskym akcionárom. Jasne deklarovali, že chcú stavať," reagoval Vallo. To, že združenie v tendri zvíťazilo s "príliš výhodnou cenou oproti iným", nechcel komentovať, podotkol však, že hlavné mesto bude trvať na zachovaní vysúťaženej ceny. "Budeme si veľmi dávať pozor na práce navyše, čo je spôsob, ako sa cena navyšuje," skonštatoval.

Mesto čaká aj na usmernenie zo strany štátu, ako reagovať na zvýšené ceny stavebných materiálov na trhu. "Škodí to samosprávam i štátom v celej Európe," poznamenal. Vallo verí, že električka bude do konca roka 2023 jazdiť po predĺženej trase v Petržalke. Pripustil však, že do tohto termínu nemusia byť dokončené všetky administratívne veci. "Preto projekt budeme fázovať. Jazdiť je jedna vec a mať splnené všetky administratívne veci k Európskej komisii je vec druhá," doplnil.

Výstavba predĺženia trate v Petržalke až po Janíkov dvor bude totiž financovaná predovšetkým z eurofondov. Vicepremiérka a ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) však v uplynulých dňoch opakovane vyjadrila pochybnosť, či mesto stihne dokončiť výstavbu predĺženia električkovej trate v období dvoch rokov, keďže sa podľa neho obdobie oprávnenosti výdavkov končí v roku 2023.

Magistrát tvrdí, že je pripravený využiť všetky eurofondy súčasného programového obdobia schválené hlavnému mestu, a to aj v situácii, ak by druhá etapa električkovej trate do Petržalky nebola v roku 2023 v plnej miere dokončená. "Už teraz máme pripravené dopravné projekty v objeme viac ako 200 miliónov eur, ktoré je možné zrealizovať do roku 2023, o čom existuje aj dohoda s ministerstvom dopravy," skonštatovala samospráva. Mestskí poslanci si vyžiadali na novembrové zastupiteľstvo predložiť ich zoznam, vrátane rozpracovanosti. Podľa mesta ide o projekty najmä v oblasti mestskej hromadnej dopravy.