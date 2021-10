Väčšie sumy peňazí netreba odkladať doma, podvodníci s tým počítajú

dnes 9:16 -

Starší ľudia majú tendenciu odkladať si väčšie sumy peňazí doma. Podvodníci s touto možnosťou počítajú. V bankách sledujú prípady, keď sú dôchodcovia okradnutí priamo vo svojom dome či byte bez toho, aby bolo použité násilie. Odkladať si väčšie sumy peňazí doma nie je podľa hovorkyne Poštovej banky Lenky Kalafut Lendackej rozumné. Najvýhodnejšie je vybrať si vhodný osobný účet a k tomu sporiaci účet, prípadne vhodné investičné sporenie. Peniaze sú tak v bezpečí.

Ak sú rodičia či starí rodičia aktívni a nakupujú cez internet, je dôležité upozorniť ich, ako sa vyhnúť nebezpečným podvodným a zavádzajúcim stránkam. Často ide o ponuky, ktoré sú až príliš výhodné, a preto sú obzvlášť lákavé. Takéto stránky buď vymámia dopredu peniaze, no nepošlú žiadny tovar, alebo ho pošlú poškodený či v zlom stave. "Pred takouto kúpou by si mali vopred overiť, či nejde o podvodnú stránku, alebo sa poradiť so skúsenejším členom rodiny a vyhnúť sa tak sklamaniu a strate peňazí. Ideálne je objednávať z overených stránok, resp. na základe odporúčaní," upozornila Kalafut Lendacká.

Ďalšou kategóriou sú podomoví predajcovia. Tí zvyknú vyvíjať nátlak práve na starších ľudí, pretože vedia, že majú peniaze a skôr podľahnú tlaku. "Ak bývajú vaši rodičia či starí rodičia sami, porozprávajte sa s nimi o tom, že si majú kúpu premyslieť a vypýtať si telefónne číslo na predajcu. Ak sú aj na druhý deň a po prípadných konzultáciách s rodinou presvedčení o tom, že daný produkt či službu potrebujú, majú sami zavolať predajcovi. Rovnako ich poučte, že im zákon umožňuje odstúpiť od zmluvy, zvyčajne do siedmich dní, a to písomnou formou," pokračovala Kalafut Lendacká.

Taktiež je potrebné dávať si pozor na podvodné telefonáty, e-maily a správy. Phishing je spôsob, ako podvodníci získavajú citlivé informácie v prostredí internetu. Veľmi často oslovujú svoje obete prostredníctvom SMS alebo e-mailom, ktorých znenie je čoraz sofistikovanejšie a často označené logom známej firmy, pričom pôsobia veľmi dôveryhodne. "Vysvetlite svojim starším príbuzným, podľa čoho ich spoznať a čo urobiť v prípade, že sa dali nachytať," dodala Kalafut Lendacká.