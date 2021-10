Vlády milujú infláciu a neurobia nič, aby ju zastavili

Zdroj: Mises Institute

dnes 0:53

Jednou z vecí, ktoré prekvapujú občanov v Argentíne alebo Turecku, je to, že ich populistické vlády vždy hovoria o stredných vrstvách a pomoci chudobným, napriek tomu však inflácia stále rastie, čím sú všetci chudobnejší.



Inflácia je postupné oslabovanie kúpnej sily meny. Vlády budú na ospravedlnenie inflácie vždy používať rôzne výhovorky: prudký nárast dopytu, „narušenie dodávateľského reťazca“ alebo chamtivosť zlých korporácií. Väčšinou sú to však výhovorky. Inflácia je vždy peňažným javom. Ceny rastú, pretože ponuka peňazí výrazne stúpa nad skutočnú produkciu a dopyt po skutočných peniazoch.



Ako môžu existovať „komplikácie v lodnej doprave“, ktoré môžu viesť k 100 -percentnému nárastu nákladov, keď odvetvie lodnej dopravy v roku 2019 disponovalo obrovskou nadmernou kapacitou? Ako môže niekto povedať, že zemný plyn a ropa prudko rastú v dôsledku narušenia dodávateľského reťazca, keď ponuka dokonale zodpovedala dopytu? Realita je taká, že niektoré z týchto faktorov môžu vysvetliť malú časť nárastu cien, ale Global Food Index a Bloomberg Commodity Index nie sú kvôli týmto problémom na viacročných maximách.



V roku 2020 sa stalo to, že masívna tvorba peňazí uprostred ekonomického zablokovania vytvorila menovú infláciu v nereplikovateľných a relatívne vzácnych tovaroch a službách. Prečo sa to nestalo skôr? Stalo sa. Už predtým sme videli obrovský nárast cien aktív. Inflácia sa vytvára tam, kde dochádza k prebytku peňazí, či už ide o prudký nárast kapitálu, vysoké výnosy na dlhopisových trhoch alebo o vôbec najvyššie ceny bývania a množstva súkromného kapitálu. Viac peňazí za rovnaký počet tovarov. Okrem toho došlo aj k masívnej inflácii základných tovarov a služieb. Ceny bývania, zdravotníctva a vzdelávania výrazne stúpli nad oficiálny Indexu spotrebiteľských cien (CPI).



Prečo to teraz tak agresívne prasklo?

Po prvé, masívna tlač peňazí uprostred uzamknutia udržala ocenenie aktív na vysokej úrovni, ale začala tiež vytvárať toky fondov do obmedzených, takzvaných hodnotových sektorov. A čo sú „hodnotové sektory“? S/ to tie, ktoré v poslednom desaťročí trpeli nadbytočnou kapacitou a oslabujúcim rastom dopytu. Takže viac peňazí prúdilo do ropy, zemného plynu, dokonca aj do uhlia alebo hliníka, kde priemysel v desaťročí lacných peňazí sužovala nadbytočná kapacita.



Inflácia sa neudeje nasledujúci deň, keď vytlačíte peniaze. Je to pomalý proces postupného narúšania kúpnej sily meny, ktorý sa začal pred rokmi a vyvrcholil šialeným rozhodnutím implementovať monštruózne politiky na strane dopytu (obrovské vládne výdavky a tlač peňazí) uprostred pandemického blokovania.



Prečo to vlády ignorujú? Prečo nekonajú? Iste je v ich najlepšom záujme udržať nízke ceny a

zaručiť tým spokojnosť spotrebiteľov - voličov. Odpoveď je jednoduchá: pretože vlády sú najväčšími príjemcami inflácie. Majú väčšie tržby z nepriamych daní a ich prudko rastúci dlh pomaly eroduje inflácia.







Vlády navyše nikdy nekonajú proti inflácii, pretože z nej majú prospech, a čo je dôležitejšie, môžu ju zvaľovať na každého, okrem svojich politík. Aj v Argentíne, kde je inflácia vyššia ako 50 percent a desaťkrát vyššia ako v susedných krajinách, sú občania pomaly presvedčení, že musia existovať aj iné príčiny ako tlač peňazí. Aj keď sa tlači a politikom predkladá dôkaz, že centrálna banka za dva roky zvýšila ponuku peňazí o viac ako 120 percent pri klesajúcom dopyte, za infláciou stále vidia „viacero príčin“. To je zlý vtip. Podobne ako nedávne komentáre k prudkému nárastu cien v USA od americkej administratívy. Vedúci štábu Bieleho domu Ron Klain uviedol, že inflácia je „problémom najvyššej triedy“, a v konfrontácii s tým Jen Psaki, tlačový tajomník, odpovedal, že príčinou inflácie sú ľudia, ktorí kupujú viac vecí ako kedykoľvek predtým. Podľa najnovších údajov sú však skutočné spotrebiteľské výdavky v USA podľa Capital Economics znížené na 1 percento ročne.



Riaditeľ Národnej ekonomickej rady Brian Deese uviedol, že ak odpočítate nárast hovädzieho, bravčového a hydinového mäsa, zvýšenie cien je normálne. "Ak vyčleníte tieto tri kategórie, v skutočnosti sme videli zvýšenie cien, ktoré zodpovedá historickým normám." Ak teda odpočítate zvýšenie cien vecí, ktoré každý deň jete, a vylúčite cenu vecí, ktoré kupujete, k žiadnej inflácii nedochádza, však?



Všetci používajú obvyklé výhovorky. Obviňujú firmy z vyšších cien (zlí farmári, zlí prepravcovia a zlí správcovia prístavov), vinia spotrebiteľov (príliš rýchlo nakupujú) a usmievajú sa, keď hovoria, že im na tom skutočne záleží a pracujú na tom... Viac tlačiť a viac míňať.



Rétoriku o „prechodnej“ inflácii používajú tak vlády, ktoré nechcú znižovať masívne výdavky, ako aj v centrálne banky, ktoré sa nachádzajú medzi dvoma mlynskými kolesami. Na jednej strane musia speňažiť prudko rastúce deficity vysoko zadlžených vlád a zároveň brániť svoju stratégiu „cenovej stability“. Hádajte, pre čo sa nakoniec rozhodnú? Áno, pokračujte v tlači a povedzte, že to jedného dňa skončí.



Problém argumentu „prechodnej inflácie“ je, že je to omyl, stačí sa pozrieť na akumulovanú infláciu. Ak bude rast indexu spotrebiteľských cien v roku 2021 o 5 percent a povedzme o 3 percentá v roku 2022, budú vám tvrdiť, že inflácia je nízka, ale vy a ja budeme svedkami toho, ako sa naše skutočné mzdy a úspory znížili o viac ako 8,1 percenta. A čo je ešte horšie, ak inflácia v roku 2021 vzrastie nad 6 percent a v roku 2022 sa dostane pod 2 percentá, vy a ja prídeme o viac ako 8,1 percenta v kúpnej sile, ale centrálne banky povedia, že musia viac tlačiť na „boj s deflačnými rizikami“.



Intervencionistické vlády nie sú ochotné výrazne znížiť výdavky alebo znížiť deficity, a tak použijú inflačnú daň s vedomím, že môžu použiť obvyklé výhovorky:

budú tvrdiť, že nie je žiadna inflácia, ak nevezmete do úvahy ceny, ktoré rastú,

budú tvrdiť, že je to len prechodný jav,

budú tvrdiť, že za to môžu firmy,

budú obviňovať spotrebiteľov,

budú prezentovať „cenové kontroly“ ako riešenie.

Ako povedal Milton Friedman, inflácia je zdaňovaním bez legislatívy. Neexistuje nič také ako „viacnásobná“ inflácia. Na rovnaký počet tovarov ide oveľa viac peňazí. A daň z inflácie zvyšuje veľkosť vlády v ekonomike v oboch smeroch: prostredníctvom masívnych deficitných výdavkov a narúšania kúpnej sily a úspor súkromného sektora prostredníctvom znehodnocovania meny.

Autorom je Daniel Lacalle, profesor globálnej ekonómie na IE Business School v Madride, správca fondov a autor bestsellerov Sloboda alebo rovnosť (2020), Útek z pasce centrálnej banky (2017), Energetický svet je plochý (2015) a Život na finančných trhoch (2014).