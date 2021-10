Šéf Bundesbank odchádza z funkcie o 5 rokov skôr 

Zdroj: Bloomberg;Reuters;ZH

Weidmann povedal, že končí z "osobných dôvodov" 31. decembra, len niekoľko dní po tom, čo sa ECB chystá urobiť zásadné rozhodnutie o ukončení stimulu z obdobia pandémie, ktorý tlačil infláciu na najvyššiu mieru za posledných desať rokov.



Weidmann, ktorý bol často považovaný za najkonzervatívnejšieho člena Rady guvernérov ECB, sa počas svojho desaťročia v čele nemeckej centrálnej banky často ocital v konfrontačnej situácii, keď sa stretával so svojimi kolegami, tvorcami politík eurozóny, obzvlášť s tými z nesolventných juhoeurópskych krajín.

Je pravda, že Weidmann vo svojom stredajšom posolstve na rozlúčku zamestnancom Bundesbank uviedol, že „bude kľúčové nepozerať sa jednostranne na deflačné riziká, ale nestratiť zo zreteľa ani potenciálne inflačné riziká“.



Ako poznamenáva agentúra Bloomberg, predčasný odchod Jensa Weidmanna z pozície šéfa Bundesbank, je ďalší z dlhého radu Nemcov, ktorí odchádzajú z Rady guvernérov Európskej centrálnej banky skôr, ako sa blíži ich čas. Od založenia ECB v roku 1999 dokončil svoj mandát podľa plánu iba jeden prezident Bundesbank a jeden člen výkonnej rady z Nemecka. Tí, ktorí odišli skôr, často uvádzali frustrácie národa orientovaného na úspory z uvoľnenej politiky a nízkych úrokových sadzieb. Weidmann urobil to isté v stredu v liste zamestnancom, kde spomenul frustrácie z inflačných nebezpečenstiev, ktoré politika ECB vyvoláva.



Členka výkonnej rady Sabine Lautenschlaegerová skončila v roku 2019 a jej dvaja predchodcovia v paneli taktiež odišli predčasne. Vtedajší hlavný ekonóm Juergen Stark v decembri 2011 odstúpil z predstavenstva kvôli svojmu odporu voči stimulačným opatreniam a Joerg Asmussen slúžil iba dva roky pred odchodom do nemeckej vlády.



Weidmannov odchod „nie je prekvapením“, povedal Stark v stredu pre Boersen-Zeitung. „Nikto nemôže podporovať politiku, ktorá je v rozpore s vašim vlastným presvedčením viac ako desať rokov."



„Weidmann pokračuje v tradícii, keď nemeckí centrálni bankári odchádzajú z úradu pred oficiálnym koncom svojho funkčného obdobia,“ povedal ekonóm Carsten Brzeski z ING vo Frankfurte. „Desať rokov vo funkcii prezidenta Bundesbank nie je krátkych."







Nástupcu Weidmanna, ktorý bol bývalým ekonomickým poradcom odchádzajúcej nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, si vyberie nová nemecká vláda, ktorá bude zostavená po ukončení koaličných rokovaní. Pozorovatelia ECB uviedli, že medzi potenciálnych šéfov Bundesbank patrí Claudia Buch, v súčasnosti zástupkyňa Weidmanna, ekonómovia Volker Wieland, Marcel Fratzscher, Lars Feld, Lars-Hendrik Röller a súčasný hlavný ekonóm Bundesbank Jens Ulbrich.



Isabel Schnabel, členka predstavenstva ECB, je tiež potenciálnou nástupkyňou, aj keď by potrebovala opustiť svoju súčasnú úlohu, o ktorej niektorí tvrdia, že je to povýšenecké zamestnanie. „Isabel Schnabel odvádza v ECB vynikajúcu prácu, ale nedokázal by som v tejto chvíli viesť nikoho lepšieho ako Schnabela, aby viedol Bundesbank,“ uviedol ekonóm UniCredit Erik Nielsen. „Má perfektné zázemie a skúsenosti a vynikajúci európsky a globálny rešpekt.“

Po prevzatí vedenia v Bundesbank v máji 2011, kde nahradil iného nemeckého superjastraba Axela Webera, keď zúrila dlhová kríza eurozóny, bol Weidmann v ECB často v menšine a hlasoval proti hlavným politickým krokom, ktoré presadili šéfovia ECB Mario Draghi a Christine Lagardová. V júli patril 53-ročný Weidmann medzi hŕstku tvorcov politík, ktorí boli proti prísľubu ECB udržiavať úrokové sadzby na rekordných minimách, kým sa inflácia nestabilizuje na 2 %.







Mimochodom, odstúpenie Axela Webera z Rady guvernérov v roku 2011, vzdanie sa svojho postu na čele Bundesbanky, zaradilo do predsedníctva ECB bývalého Goldmana Maria Draghiho a vyslalo Európu na kurz bezprecedentnej tlače peňazí. Dovtedy bol Weber priekopníkom nástupcu Jean-Clauda Tricheta, a keby sa stal prezidentom, svet by dnes vyzeral určite inak.

Aj keď sa v posledných rokoch stal menej konfrontačným, pričom mnohí poznamenali, že to bolo len na oko, pretože jeho jastrabý postoj bol nakoniec vždy jasný a jeho časté kritiky sťažovali ECB, aby si vybudovala dôveru verejnosti v svoje politiky a preklenúť veľkú „priepasť dôvery“, ktorá sa otvorila po globálnej finančnej kríze v roku 2007.



„Nový prezident Bundesbank, ktorý bude viac v súlade s hlavným prúdom ECB, môže uľahčiť vysvetlenie odôvodnenia politík ECB nemeckej verejnosti,“ uviedol ekonóm Berenberg Holger Schmieding. Akoby nemecká verejnosť potrebovala ďalšie vysvetlenie, že ECB môže iba tlačiť peniaze v čase krízy, a potom naďalej tlačiť aj vtedy, keď kríza pominie.



ECB, centrálna banka pre 19 krajín, ktoré používajú euro, zápasí s pomalým rastom cien už celé desaťročie, ale inflácia v posledných mesiacoch prudko vzrástla a stredajšie údaje ukázali, že v septembri dosiahla 3,4 %. Teraz sa ocitla pod tlakom uvoľniť tlač peňazí, pretože Európu zachvátili protesty proti rastúcim nákladom na energiu. „Rešpektujem rozhodnutie Jensa Weidmanna odstúpiť z funkcie prezidenta Deutsche Bundesbank na konci tohto roka po viac ako 10 rokoch služby, ale tiež to nesmierne ľutujem,“ povedal v stredu prezidentka ECB Lagardová.