Predĺženie električkovej trate v Petržalke je pod zvýšeným dohľadom EK

Projekt predĺženia električkovej trate v bratislavskej Petržalke v úseku Bosákova - Janíkov dvor je pod zvýšeným dohľadom zo strany Európskej komisie (EK). Nadväzuje totiž na prvú etapu výstavby električkovej trate v Petržalke (Jesenského – Jungmannova) tiež financovanej z eurofondov. Realizácia predĺženia trate sa totiž očakávala plynule po ukončení prvej etapy. Pre TASR to uviedli z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.

Vicepremiérka a ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) v uplynulých dňoch opakovane vyjadrila pochybnosť, či mesto Bratislava stihne dokončiť výstavbu predĺženia električkovej trate v hodnote zhruba 103,5 milióna eur v období dvoch rokov. "Keďže obdobie oprávnenosti výdavkov sa končí v roku 2023," skonštatovalo MIRRI.

Fázovanie projektu, ktoré spomína bratislavský magistrát, nie je podľa rezortu automaticky garantované. "Je to pomerne komplikovaný proces, ktorý je potrebné náležite odôvodniť a odkomunikovať s riadiacim orgánom, ministerstvom dopravy, MIRRI a taktiež dohodnúť s EK," spresnilo ministerstvo.

Pokiaľ by sa projekt električkovej trate fázoval, v novom programovom období 2021-2027 nie je podľa Remišovej zaručené, že finančné prostriedky na druhú fázu budú. "Keďže finančné prostriedky na náročné infraštruktúrne stavby na nové eurofondové obdobie sú obmedzené," podotkli z rezortu.

V prípade fázovania projektu električkovej trate bude podľa ministerstva potrebné voľnú čiastku, ktorá vznikne preložením druhej fázy projektu do budúcnosti, nahradiť pripravenými projektami. "Aj v prípade, ak by to boli bratislavské projekty, sa tieto projekty však musia nachádzať vo vysokom stave pripravenosti," upozornili z MIRRI. Ideálne by podľa rezortu malo byť ukončené verejné obstarávanie a musia byť pripravené do okamžitej implementácie tak, aby sa stihli zrealizovať a zúčtovať do konca roka 2023.

Mesto Bratislava sa ohradzuje voči tvrdeniam, že má alebo môže mať problém s čerpaním eurofondov. Naopak, deklaruje, že je na prečerpanie plného objemu financií do konca roka 2023 maximálne pripravené. "Bratislava je plne pripravená využiť všetky eurofondy súčasného programového obdobia schválené hlavnému mestu, a to aj v situácii, ak by druhá etapa električkovej trate do Petržalky nebola v roku 2023 v plnej miere dokončená," uviedla hovorkyňa mesta Katarína Rajčanová.

Magistrát tvrdí, že nie je pravda, čo opakovane tvrdí Remišová, že v prípade fázovania projektu predĺženia petržalskej električkovej trate zostanú voľné eurofondy, ktoré sa nestihnú využiť. "Hlavné mesto má už teraz pripravené dopravné projekty v objeme viac ako 200 miliónov eur, ktoré je možné zrealizovať do roku 2023, o čom existuje aj dohoda s ministerstvom dopravy. Podstatné je, ako rýchlo dokáže štát tieto žiadosti o nenávratné finančné príspevky spracovať," uviedla Rajčanová. Zmluva na realizáciu druhej etapy električkovej trate v Petržalke je podľa mesta krátko pred podpisom a harmonogram prác počíta s termínom ukončenia prác do konca roka 2023.