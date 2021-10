Odpoveď na nedostatok jazdených áut na Slovensku? Nová online služba a vyše 750-tisíc vozidiel

Zdroj: Advertoriál

Veľký dopyt po jazdenkách v slovenských autobazároch rýchlo vyprázdnil sklady. Zvýšený dopyt po jazdených autách a zúžená ponuka sa takisto prejavili na ich cene. Podľa predajcov sa ceny najpredávanejších vozidiel zvýšili o 5 až 10 percent. A čo je horšie, výber je skutočne úzky. Ak rozmýšľate nad kúpou jazdeného auta, popri tradičných možnostiach vás čaká aj jedna novinka.



Ako na jazdené vozidlo?

Cenovo najvýhodnejší spôsob je zväčša nákup od súkromného predajcu, pretože neplatíte nič prostredníkovi. Je ideálny, ak máte napríklad dôveryhodného známeho, ktorý posúva ďalej svoje vozidlo. Inak môžete pri takejto kúpe celkom naraziť. Keďže bazáre majú pomerne sofistikovaný systém na vyhľadávanie dobrých ponúk, väčšinou v súkromných ponukách zostávajú autá v horšej kondícii. Ľudia neraz precestujú polovicu Slovenska a napokon zistia, že ich vysnené vozidlo je v oveľa horšom stave, ako čakali a videli na fotkách. Nehovoriac o právnych rizikách, ako je napríklad nesplatený lízing či exekúcia.



Druhou možnosťou je nákup v autobazári. Na prvý pohľad sa zdá výhodou, že máte k dispozícii niekoľko áut, ktoré si môžete priamo porovnať a vyskúšať. V skutočnosti je v bazári obmedzený počet áut, takže treba často zľaviť z požiadaviek a pristúpiť na kompromis. Navyše stále hrozí, že kúpite takpovediac mačku vo vreci. Niektorí prevádzkovatelia autobazárov dokážu nedostatky zakamuflovať tak, že neskúsený motorista ich len veľmi ťažko rozozná. Cena vozidla z bazára bude zrejme vyššia, ako keby ste ho kupovali priamo od súkromníka.



Nový spôsob kúpy už aj na Slovensku

K tradičným spôsobom nákupu jazdeného vozidla sa tento rok pridáva aj tretí. Na slovenský trh ho prináša úspešný český startup Carvago so snahou zjednodušiť a sprehľadniť proces kúpy auta. Ide o celoeurópsky unikátny spôsob, ktorý výrazne mení doterajší štandard automobilového trhu.



Neobmedzujete sa len na ponuku slovenských áut, vyberať môžete z tých najlepších jazdeniek v rámci Európy. V praxi to znamená, že si nevyberáte z desiatok áut vybranej značky, modelu a výbavy, ale z niekoľko tisíc inzerátov.

Príklad: Kým populárny Hyundai i30s s počtom najazdených kilometrov do 100-tisíc sa v ponuke všetkých slovenských bazárov vyskytuje 150-krát, v online ponuke na Carvago.com ich nájdete 2 522. Veľkou pomocou pri výbere je podrobný filter, kde sa môžete hrať aj s takými detailmi, ako je materiál a farba interiéru. Čiže pri kúpe nerobíte kompromisy.





Auto si vyhľadáte online

Výber auta sa začína takmer rovnako, ako keď sa chystáte kupovať vozidlo z bazára či od súkromnej osoby. Na portáli Carvago.com si jednoducho vyfiltrujete vozidlo podľa značky, modelu, najazdených kilometrov a mnohých ďalších parametrov. Následne sa vám zobrazia výsledky vyhľadávania.



V celej Európe sa denne inzeruje približne 7 miliónov vozidiel, ktoré nájdete na rôznych bazárových a dílerských weboch, ako aj portáloch predajcov flotíl a vrátených lízingových áut. Carvago však z tejto širokej ponuky na svoj portál pustí len približne 10 % z nich. Každé inzerované auto musí prejsť viacerými previerkami, aby bolo zaistené, že v ponuke budú len kvalitné kusy. V ponuke vždy nájdete 750-tisíc ihneď dostupných vozidiel zo 14 krajín Európy, s vekom do 10 rokov a maximálne so 150-tisíc najazdenými kilometrami.



Bez cestovania a pokusov vás oklamať

Veľkou zmenou oproti doterajším nákupom cez internet je fakt, že nemusíte nikam cestovať, aby ste si ho preverili. Zároveň nemusíte mať obavy, že kupujete mačku vo vreci len podľa obrázkov a opisu. Carvago si dáva záležať na tom, aby autá prešli certifikovanou technickou kontrolou CarAudit. Počas kontroly sa do detailu preveria všetky technické aspekty (celkovo 270 parametrov) a vy dostanete finálnu správu s fotkami a videom. Výsledkom každej kontroly je odporúčanie, či dané vozidlo Carvago odporúča na kúpu alebo nie.







Pokiaľ bude všetko sedieť, môžete kupovať. Ak auto neprejde kontrolou, Carvago vracia peniaze za CarAudit. Alebo máte možnosť vybrať si iný kus, ktorý opäť prejde rovnakou kontrolou. Ak to zhrnieme, aj keď auto nevidíte na vlastné oči ako pri kúpe z bazára, celá služba Carvago je nastavená tak, aby ste na konci boli spokojní. A to so vzhľadom auta aj s technickým stavom.



Vozidlo príde až k vám, vrátiť ho môžete do 2 týždňov

Ľudia, ktorí si už službu vyskúšali, popri širokom výbere najviac oceňovali možnosť vrátiť auto do 14 dní. Od momentu, keď vám Carvago auto dovezie až pred vchodové dvere, môžete ho do 14 dní bez udania dôvodu vrátiť. Služba je viazaná rovnakými pravidlami na nákup na internete, ako keď si kupujete tovar z iného e-shopu. Na vozidlo navyše automaticky a zdarma získate 6-mesačnú predĺženú záruku, ktorú si viete predĺžiť až na 2 roky.







O aké jazdené autá majú záujem Slováci?

Podľa prieskumu online predajcu Carvago je na Slovensku čoraz väčší záujem o mladšie jazdené autá s menším počtom najazdených kilometrov. Troj- a štvorročné autá tvorili v roku 2020 spolu až 26 % celkového predaja. Najväčšia časť jazdených áut mala na tachometri zhruba 150- až 200-tisíc kilometrov a ich cena sa pohybovala medzi 6- a 8-tisíc eurami.



Najpredávanejším modelom bola Škoda Octavia s rokom výroby 2017 vo verzii kombi so 140-tisíc kilometrami a priemernou koncovou cenou 13 545 eur. Octavie dokonca tvorili až 10 percent všetkých áut kupovaných z druhej ruky. Škodovka má u nás absolútne dominantné postavenie – 8 z 10 najpredávanejších modelov patrilo práve tejto značke, zvyšné dve pozície Volkswagenu. Za najpredávanejšími modelmi Škoda (v poradí Octavia, Superb, Fabia) a Volkswagen (Passat, Golf) boli Audi A4, VW Tiguan, Audi A6, Kia Ceed a Hyundai i30.



Vy si však môžete vybrať model a značku podľa svojich preferencií bez toho, aby ste sa nechali obmedzovať ponukou autobazárov na Slovensku. Carvago je moderná služba, ktorá úplne mení kupovanie jazdeného auta, ako ste ho poznali doteraz. Ak rozmýšľate, že doterajšie auto vymeníte za niečo novšie, rozhodne odporúčame vyskúšať.

