Samosprávy môžu dostať z plánu obnovy až 1,3 miliardy eur

dnes 17:46 -

Plán obnovy a odolnosti Slovenska môže výrazne pomôcť rozvoju regiónov a spolupráca vlády so samosprávami je v tomto smere veľmi dôležitá. Obce, mestá a vyššie územné celky môžu priamo získať z plánu obnovy až 1,3 miliardy eur, musia však byť na ich využitie pripravené. V utorok na to po rokovaniach so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), Únie miest Slovenska (ÚMS) a Združenia samosprávnych krajov SK 8 upozornil premiér Eduard Heger (OĽANO).

„Ako budú prerozdelené investície v pláne obnovy, bude závisieť aj od toho, ako sa do toho zapoja samotné regióny,“ povedal Heger. Samosprávy by mali mať podľa premiéra pripravené najmä administratívne kapacity a projektovú dokumentáciu. Okrem financií na svoje projekty budú podľa premiéra samosprávy profitovať aj z investícií realizovaných štátnou správou alebo podnikateľskými subjektmi.

Predseda ZMOS Branislav Tréger pripomenul, že na rýchle a efektívne využitie prostriedkov plánu obnovy je treba vyriešiť zmenu niektorých zákonov. Prvým z nich je zákon o verejnom obstarávaní, kde už došlo k zhode, problémom zostáva stavebný zákon, voči ktorému má ZMOS výhrady. „Musíme dospieť k takej dikcii zákona, aby tento zákon nemal fatálne následky na čerpanie,“ zdôraznil Tréger.

Zatiaľ čo potreby samospráv na dotácie cez európske štrukturálne fondy boli vyčíslené na 33 miliárd eur, mohli obce a mestá vyčerpať iba 1,4 miliardy eur. „Preto sme požiadali pána premiéra a kompetentných ľudí, aby v rámci plánu obnovy boli alokácie prostriedkov hlavne v rámci školstva, životného prostredia, zdravia, digitalizácie a efektívnej verejnej správy navýšené, a aby všetky tieto veci išli cez rady partnerstva,“ dodal Tréger. ZMOS chce ďalej zaistiť, aby sa na jednu investíciu nemohli čerpať dotácie opakovane z rôznych zdrojov.

Pre predsedu ÚMS Richarda Rybníčka je dôležité, že vláda nebude rozhodovať o zásadných otázkach bez konzultácie so samosprávami. „Nie je možné robiť strategické rozhodnutia na úrovni vlády bez jasnej dohody s regiónmi o tom, aké dopady na nás tie rozhodnutia budú mať,“ povedal Rybníček. Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter za Združenie samosprávnych krajov SK 8 pripomenul, že strategické investície môžu okrem iného pomôcť zabrániť vyľudňovaniu vidieka a zároveň môžu znižovať rozdiely medzi regiónmi. „Za SK 8 môžem povedať, že sme pripravení k spolupráci,“ dodal Lunter.