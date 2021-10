Bitcoin pokračuje v raste a jeho cena sa blíži k rekordnému maximu

Zdroj: TASR

Foto: getty images

dnes 15:31 -

Podporuje ho očakávaná kotácia fondu obchodovaného na burze (ETF) založeného na termínovaných kontraktoch na bitcoin, ktorá by mohla prilákať ďalšie investície do kryptomien.



Cena najväčšej a najznámejšej kryptomeny sa v ázijskom obchodovaní dostala až na 62.991 USD (54.284 eur), čo je najviac od polovice apríla, a približuje sa k rekordnému maximu 64.869 USD. Bitcoin sa tesne pred 15.00 h SELČ podľa CoinMarketCap obchodoval s plusom takmer 3 % po 62.195,98 USD.

Bitcoin sa v októbri posilnil približne o 40 %. Podporili ho nádeje, že spustenie bitcoinových ETF fondov priláka miliardy dolárov od dôchodkových fondov a ďalších veľkých investorov.



ProShares Bitcoin Strategy ETF by sa mal od utorka obchodovať na burze v USA. Podmienkou bolo, že americká komisia pre cenné papiere a burzy SEC nevznesie proti kotácii námietku, pričom 75-dňová lehota na to vypršala v pondelok (18. 10.). Podľa analytikov tento ETF tiež uľahčí prístup retailových investorov ku kryptomenám.