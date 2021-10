V Trnavskom samosprávnom kraji sa koná Inovačný deň

dnes 15:16 -

Viac ako dvadsať zástupcov veľvyslanectiev krajín Európy, Indonézie, Kuby, Lýbie, Číny a ďalších hostí prijalo pozvanie na utorkový Inovačný deň v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK). V programe je návšteva československého výrobcu celokompozitového lietadla Shark na letisku v Senici, Materiálovotechnologickej fakulty (MTF) Slovenskej technickej univerzity a Nádvoria - priestoru súčasnej kultúry v Trnave. Informoval o tom komunikačný odbor TTSK.

Podujatie iniciovalo Ministerstvo zahraničných veci a európskych záležitostí (MZVEZ) SR s cieľom predstaviť inovácie aj mimo hlavné mesto, priblížil pre TASR podpredseda TTSK József Berényi. Delegáciu vedie štátna tajomníčka MZVEZ Ingrid Brocková. Záujmom TTSK ako partnera bolo prezentovať úspechy regiónu v tejto oblasti. „Chceme predstaviť naše podniky a inštitúcie, aj ako motiváciu pre príchod podnikateľskej sféry zo zahraničia,“ povedal.

Spoločnosť Shark.Aero vyrába ultraľahké lietadlá, ktoré podľa konateľa Vladimíra Petráka exportujú do najmenej 17 krajín Európy a aj do USA a patria k top svetovým producentom. „Pôsobíme už viac ako desať rokov, aktuálne absolvuje 19-ročná letkyňa na našom stroji let okolo sveta, ide o pokus stať sa najmladšou ženou, ktorá obletí zemeguľu sólo,“ uviedol pre TASR.

MTF sa prezentuje ústavom aplikovanej informatiky, centrom materiálového výskumu SlovakION a Centrom excelentnosti 5-osového obrábania (CE5AM) a predstavuje vedecko-výskumný a inovačný potenciál v oblasti materiálového výskumu, progresívnych výrobných technológií a priemyselnej automatizácie s cieľom širšej propagácie v zahraničí. Výstupy výskumu a vývoja napríklad CE5AM sa uplatňujú v celom rade priemyselných odvetví, ako je automobilový priemysel, letecký priemysel, nástrojárstvo, bioliečba, elektronika, plasty a ďalšie. SlovakION je tiež vybavený lineárnym tandemovým urýchľovačom iónov a 500 kV iónovým implantátorom, pokročilé technológie sa používajú na úpravu a analýzu podpovrchových a tenkých vrstiev tuhých látok so širokým spektrom aplikácií.