Nitra rieši výpadky príjmov aj predĺžením splatnosti úverov

dnes 15:01 -

Mesto Nitra reštrukturalizuje časť svojho dlhu, aby splátky rozložilo na dlhšie časové obdobie. Ide o päťmiliónový kontokorentný úver, ktorý mal vykryť výpadky príjmov v rozpočte mesta počas pandémie. Splatený mal byť počas 24 mesiacov, no mestské zastupiteľstvo na svojom októbrovom rokovaní rozhodlo, že sa zmení na klasický úver so splatnosťou päť rokov.

Viacerí mestskí poslanci tento krok kritizovali. Predĺženie splatnosti úveru je podľa nich dôkazom, že vedenie mesta nezvládlo krízu vyvolanú pandémiou a nevie efektívne hospodáriť. „Kontokorentný úver mal byť splatený do konca tohto volebného obdobia, teraz jeho splácanie presúvame na tých, ktorí prídu po nás. Nabrali sme si na úveroch celkovo 23 miliónov eur a teraz nevládzeme splácať ani kontokorent,“ uviedol mestský poslanec Miloš Dovičovič.

Predĺženie splatnosti päťmiliónového úveru kritizovala aj hlavná kontrolórka mesta Darina Keselyová. Podľa jej slov radnica nereagovala na výpadky príjmov v rozpočte a neprijala žiadne opatrenia. „Kontokorentný úver sa využil na bežné výdavky, a tým stratil svoj účel. Teraz sa mení na riadny úver, čím mesto v ďalších rokoch zaťažíme splátkami,“ skonštatovala Keselyová.

Podľa primátora Mareka Hattasa nie je schopnosť mesta splácať úvery nijako ohrozená a zadlženosť je dokonca nižšia ako v minulom volebnom období. „Čo sa týka reálneho úverového zaťaženia, teda koľko úverových zdrojov máme skutočne načerpaných, tak sme o tri milióny eur nižšie, ako to bolo v roku 2018. To znamená, že reálne máme nabratých oveľa menej, ako to bolo v čase, keď sme mesto preberali, a oproti roku 2018 máme stále rezervu,“ skonštatoval primátor.

Podľa jeho slov si mesto vzalo päťmiliónový kontokorentný úver na krytie výpadkov príjmov počas pandémie, keď do rozpočtu pritieklo menej financií. „Nešlo iba o nižšie daňové príjmy, ale aj ďalšie položky. Či už to bola strata v MHD, z nájmov a podobne. Tá suma bola veľmi veľká, a preto sa zastupiteľstvo rozhodlo zapojiť kontokorent týmto spôsobom. Vďaka tomu dokážeme vykrývať problémy spojené s pandémiou, keď nám na jednej strane výdavky stúpajú a príjmy klesajú. Umožňuje nám to aj zákon, takže sme využili tie nástroje, ktoré nám boli dané,“ vysvetlil Hattas.

Podľa primátora na takéto riešenie vyzýval pred časom samosprávy aj vtedajší minister financií Eduard Heger. „Sám apeloval na to, aby sa nezabrzdila lokálna ekonomika, aby sme nezačali všetko škrtať, aby sme si zobrali takéto úverové peniaze a míňali ich aj na rozvoj mesta. Čiastočne sme dostali aj peniaze z ministerstva financií, ale tie nám nepokryli všetky výdavky v meste. Preto sa zakrývame týmto kontokorentom,“ dodal Hattas.