Biznis so štátom v súčasnosti robí takmer 23.000 spoločností, ich počet rastie

S rôznymi štátnymi inštitúciami alebo inými subjektmi verejného sektora aktuálne obchoduje 22.968 firiem. Ich počet medziročne narástol o 2000 a za posledné dva roky o 4000. Vyplýva to z prieskumu analyticko-poradenskej spoločnosti Dun&Bradstreet.

V registri partnerov verejného sektora je aktuálne zapísaných 22.968 subjektov. Ide pritom o 21.502 právnických a 1466 fyzických osôb. Najviac z nich podniká v oblasti výstavby obytných a neobytných budov, a to 974, farmácie 955 a poradenských služieb v oblasti podnikania a riadenia je to 734 firiem.

„Z verejne dostupných údajov vyplýva, že štátna správa najčastejšie podniká so spoločnosťami sídliacimi v Bratislavskom kraji (6304), Košickom kraji (3077) a Prešovskom kraji (2711), najmenej s firmami z Trnavského kraja (1707),“ spresnila analytička spoločnosti Dun&Bradstreet Petra Štěpánová. Z databázy tiež vyplýva, že najväčšie zastúpenie majú podniky dosahujúce obrat jeden milión eur. Tých je podľa Štěpánovej 13.861.

V roku 2017 nadobudol na Slovensku platnosť zákon o registri partnerov verejného sektora. Štát odvtedy môže uzatvárať zmluvy len so spoločnosťami, ktoré sú v tomto registri zapísané. Podstata zákona pritom spočíva v tom, že firmy pri zápise do registra musia priznať celú vlastnícku štruktúru, a to vrátane konečného užívateľa výhod – teda konečného majiteľa, aby sa zamedzilo obchodovaniu štátnych inštitúcií so schránkovými firmami s nastrčeným vlastníkom.

Partnerom štátu sa môže stať fyzická osoba, fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktorá prijíma od štátu či iných subjektov verejného sektora peňažné plnenie alebo majetok nad zákonom určený limit. „V súčasnosti najviac služieb dodávajú štátu spoločnosti s ručením obmedzeným (18.482), akciové spoločnosti (1668) a fyzické osoby nezapísané v obchodnom registri (951),“ dodala Štěpánová.