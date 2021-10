NSK vstúpi do budúceho roka s minimálnym zadlžením a finančnou rezervou

dnes 17:31 -

Ekonomika Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) je v dobrej kondícii, takže vyhliadky do budúceho roku sú aj napriek viacerým rizikám dobré. Skonštatoval to predseda NSK Milan Belica.

Podľa jeho slov je zadlženosť kraja minimálna a pre prípad potreby má NSK k dispozícii aj finančnú rezervu. „Náš dlh predstavuje približne 21 miliónov eur a v rezervnom fonde máme okolo 18 miliónov eur. To znamená, že v prípade potreby by sme boli úver schopní splatiť takmer okamžite. Podľa zákona môžeme mať zadlženosť až na úrovni 60 percent, my máme necelých 11 percent, presnejšie 10,7 percenta. Keby takto hospodárila celá republika, tak na Slovensku nemáme žiadny problém,“ skonštatoval Belica.

Ako pripomenul, plnenie rozpočtu negatívne ovplyvnila predovšetkým pandémia, ktorá spôsobila výpadky v daňových príjmoch. „Aj napriek tomu si nemusíme brať žiadne úvery a stále platí, že máme najnižšiu zadlženosť spomedzi krajov na občana. Je to okolo 30 eur na hlavu, kým v iných krajoch je to aj vyše 100 eur. Takže ten rozdiel je veľký,“ uviedol Belica.

Východiská pre prípravu budúcoročného rozpočtu NSK sú tak podľa Belicu dobré. Ako však zdôraznil, kraj bude aj naďalej pri hospodárení uplatňovať skôr konzervatívne postupy. „Nechceme nechať budúcim generáciám problémy s ekonomikou. Musíme počítať s infláciou, bude treba opatrne narábať so zmluvami, s investíciami stavebného charakteru, pretože hore idú ceny stavebných materiálov i energií. Takže bude nutné hľadať optimum. Aby sme to neprepálili s investíciami, ale zasa, aby sme ani neudusili ekonomiku kraja,“ doplnil Belica.