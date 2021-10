Inflácia v Poľsku môže do konca roka dosiahnuť 6,5 %

dnes 16:01 -

Medziročná miera inflácie v Poľsku by mohla do konca tohto roka dosiahnuť až 6,5 %. Uviedla to v pondelok vo svojej správe americká banka Goldman Sachs (GS).

Rast inflácie v susednej krajine sa totiž v septembri zrýchlil viac, ako ekonómovia očakávali, na 5,9 % (z augustových 5,5 %), čo bolo najväčšie tempo za vyše 20 rokov.

Goldman Sachs v tlačovej správe uviedla, že sa rozhodla zrevidovať svoju prognózu inflácie pre Poľsko po zverejnení septembrových údajov o vývoji spotrebiteľských cien koncom minulého týždňa.

Dôvodom zrýchľovania inflácie v najväčšej postkomunistickej ekonomike v Európskej únii sú stúpajúce ceny potravín a energií spolu s rastom cien ostatných komodít. To malo vplyv aj na rozhodnutie Goldman Sachs zrevidovať svoju prognózu pre Poľsko.

„V súčasnosti ekonómovia banky očakávajú, že inflácia v Poľsku dosiahne na konci roka 6,5 %,“ napísali v správe.

Podľa Goldman Sachs vysoká miera inflácie bude trápiť Poľsko aj v budúcom roku v dôsledku očakávaného zvýšenia poplatkov za energie a cien spotrebného tovaru.

„V súvislosti s tým experti GS teraz predpovedajú, že budúcoročná inflácia dosiahne v priemere 4,1 %,“ poznamenala banka.

Predpovedá tiež, že menový výbor Národnej banky Poľska (NBP) do konca roku 2021 ešte raz zvýši kľúčový úrok po tom, ako začiatkom októbra nečakane oznámil jeho nárast o 40 bázických bodov na 0,5 % z rekordne nízkej úrovne 0,1 %. Odôvodnil to práve vysokou infláciou.