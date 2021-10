Diamanty slovenského biznisu 2021: Vyšiel rebríček najlepších malých a stredných firiem Slovenska

Zdroj: Enterprise Investors

Na 13. odovzdávaní cien, ktoré sa uskutočnilo v pezinskom Palace Art Hotel, získalo ocenenie dvanásť firiem v štyroch regiónoch: západné Slovensko, stredné Slovensko, východné Slovensko a Bratislava. Výsledky aktuálneho ročníka ukázali skutočnú pestrosť podnikateľského prostredia na Slovensku, keď každá z dvanástich ocenených firiem zastupovala iný biznis sektor. Organizátormi ocenenia sú magazín Forbes a private equity investor Enterprise Investors.



V Bratislave dlhodobo kraľujú IT firmy

V Bratislave najrýchlejšie a najzdravšie rástol celosvetovo úspešný herný developer, firma PIXEL FEDERATION, ktorá obsadila 1. pozíciu v rebríčku už tretíkrát (2015, 2018, 2021). Druhú pozíciu v bratislavskom regióne obsadil výrobca spoločnosť Compass Europe a tretiu pozíciu vývojár a výrobca kamerových a optických systémov, spoločnosť XIMEA.



Na západnom Slovensku dominujú výrobné firmy

Jednotkou v rebríčku na západnom Slovensku sa stala nitrianska spoločnosť PHARMAGAL-BIO, významný slovenský výrobca veterinárnych imunologických prípravkov, ktorý sa špecializuje sa na výskum, vývoj a výrobu vírusových a bakteriálnych vakcín. Dvojkou rebríčka sa stal vývojár a výrobca ekologických kompresorov, spoločnosť EKOM z Piešťan a tretia pozícia patrí výrobca čistiarní odpadových vôd Aquatec VFL z Dubnice nad Váhom.



V stredoslovenskom regióne je jednotokou on-line marketingová firma

V stredoslovenskom regióne sa najvyššie v rebríčku umiestnila spoločnosť Hyperia zo Žiliny, ktorá vyvíja riešenia pre klientov z celého sveta v oblasti online marketingu, lead generation, SEO a ďalších segmentoch. Na druhom mieste sa výsledkami umiestnila spoločnosť TEMPO KONDELA z Tvrdošína, ktorá sa zaoberá malo- a veľkoobchodom v segmente nábytku. Tretia pozícia patrí rodinnej firme Gevorkyan z Vlkanovej, ktorá vyvíja a vyrába kovové komponenty technológiami práškovej metalurgie.



Lídrom rebríčka na východe je distribútor záhradnej techniky

Spoločnosť Slovakia Trend Export – Import zo Sobraniec sa z minuloročnej 3. pozície v rebríčku posunula na lídra na východnom Slovensku. Od roku 1992 sa spoločnosť vypracovala v strednej Európe medzi najväčších distribútorov a predajcov záhradnej techniky. Druhá pozícia patrí firme VEDOS z Lipian nad Torysou, ktorá podniká v oblasti nákladnej prepravy. Tretiu pozíciu získala spoločnosť HORTI, ktorá sa zaoberá dovozom, balením a distribúciou čerstvého ovocia a zeleniny.



Špeciálnu cenu Inovatívna firma roka získala spoločnosť Hyperia a ocenenie Reštart roka získala spoločnosť Gevorkyan.







Rebríček rýchlo rastúcich malých a stredných podnikov zostavuje spoločnosť Enterprise Investors spolu s partnermi podujatia. Do rebríčka sú zaradené spoločnosti bez účasti zahraničného kapitálu, so ziskovým hospodárením za minimálne dva predchádzajúce roky a s ročnými tržbami v rozmedzí 2 – 50 miliónov eur. V rebríčku sa odráža súbor kritérií ako rast tržieb a ziskovosť, ale aj etické štandardy riadenia a sociálne aspekty podnikania.



“Malé a stredné firmy sú chrbtovou kosťou slovenskej ekonomiky. Skvelou správou je, že mnohé firmy sa umiestňujú v rebríčku opakovane, čiže dokážu kontinuálne rásť. Tie, ktoré sme ocenili tento rok, majú šancu zásadne vyrásť a dosiahnuť veľké medzinárodné úspechy,” povedal na slávnostnom odovzdávaní cien Martin Chocholáček, viceprezident spoločnosti Enterprise Investors.



Juraj Porubský, šéfredaktor magazínu Forbes, k oceneniu dodal: „Som rád, že máme opäť možnosť odovzdať ocenenia najlepším malým a stredným firmám. Práve v ťažkých časoch, ktorými firmy prechádzali v poslednom čase, je dôležité hľadať dobrý dôvod na oslavu. Chcem zdôrazniť, že ocenené firmy sú malé giganty. Malé, pretože sa na nich pozeráme v prítomnosti. A giganty, pretože vidíme ich význam v budúcnosti.“



„Banky sú neviditeľné alebo nepopulárne. Sme radi, že sme boli za posledné dva roky neviditeľní, to znamená, že sme to robili dobre a prispeli sme svojou trochou k riešeniu situácie. Sme tu preto, aby sme ocenili vás, podnikateľov,“ povedal Andrej Viceník, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ Divízie firemného bankovníctva VÚB banky.



Súčasťou vyhlasovania výsledkov je každý rok popoludňajšia konferencia, na ktorej sa diskutuje napríklad aj o tom, kto podrží slovenské firmy, ako plánovať v neistých časoch či ako sa firmy prispôsobili fungovaniu online.