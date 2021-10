NBS: Viac ako 600.000 Slovákov žije pod hranicou príjmovej chudoby

Zdroj: TASR

Foto: getty images

dnes 12:01 -

Rizikom chudoby na Slovensku je ohrozených približne 615.000 osôb, čiže 11,4 % populácie Slovenska. Spolu s Českou republikou a Fínskom patrí medzi krajiny s najnižšou mierou rizika chudoby v Európe. Zatiaľ čo Česká republika je aj krajinou s najnižšou hĺbkou chudoby, Slovensko dosahuje v tomto ukazovateli hodnotu 25,2 %, čo je mierne nad priemerom krajín EÚ 24,5 %. To znamená, že na Slovensku sú početnejšie domácnosti, ktoré majú príjem viac vzdialený od hranice chudoby. Informovala o tom Národná banka Slovenska (NBS) pri príležitosti medzinárodného dňa boja proti chudobe, ktorý bol 17. októbra.



Najmenej sú ohrozené domácnosti tvorené dvoma dospelými osobami. Naopak, najvyššiemu riziku chudoby čelia domácnosti s troma a viac deťmi, osamelí rodičia s maloletými deťmi, respektíve jednotlivci s vekom nad 65 rokov. V porovnaní s priemerom 27 krajín EÚ je celkové riziko chudoby nižšie o päť percentuálnych bodov (p. b.). Menej náchylné sú najmä domácnosti jednotlivcov mladších ako 65 rokov a dvoch dospelých bez detí, z ktorých aspoň jeden má 65 a viac rokov.



Aj keď je na Slovensku relatívne rozdiel v mzdách a starobných dôchodkoch medzi mužmi a ženami, osamelé ženy čelia o 3,5 p. b. nižšiemu riziku chudoby ako osamelí muži. Vyššiemu riziku chudoby, ako je priemer krajín EÚ, čelia aj domácnosti osamelých rodičov s aspoň jedným závislým dieťaťom. Riziko chudoby rodiny s troma a viac deťmi je trojnásobné oproti rodine s jedným dieťaťom.



Domácnosti tvorené dvoma dospelými a troma a viac závislými deťmi čelia výrazne vyššiemu riziku chudoby, ako je priemer krajín EÚ o takmer 14 p. b. Výsledkom toho je, že v členení podľa veku sú v celej populácii najviac ohrozené chudobou deti do 17 rokov. Na Slovensku patria medzi domácnosti s troma a viac závislými deťmi, najmä domácnosti s horším sociálno-ekonomickým zázemím, medzi ktoré patria aj domácnosti z marginalizovaných rómskych komunít. Riziko chudoby v marginalizovaných rómskych komunitách je oproti celej populácii vyššie o 76 p. b., pričom aj tu platí, že najvyššiemu riziku chudoby čelia deti do 17 rokov.