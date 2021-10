Bank of England je v prípade potreby pripravená zvýšiť úrokové sadzby

dnes 18:01 -

Guvernér britskej centrálnej banky Bank of England (BoE) Andrew Bailey v nedeľu naznačil, že banka je prvýkrát od vypuknutia pandemickej krízy pripravená zvýšiť úrokové sadzby. Podľa neho súčasný vzostup inflácie bude dočasný, no prudký vzostup cien energií ju bude tlačiť dlhší čas nahor, čím narastá riziko prognóz vyššej inflácie.

"Menová politika nemôže vyriešiť problémy na dodávateľskej strane, no budeme musieť konať, ak uvidíme riziká najmä z hľadiska stredno- a dlhodobých prognóz vývoja inflácie," cituje agentúra Reuters vyjadrenia guvernéra počas diskusie skupiny G30. "To je dôvod, pre ktorý to Bank of England signalizovala, a toto je ďalší podobný signál, že budeme musieť konať," dodal Bailey. "Samozrejme, tento krok príde v rámci našich stretnutí o menovej politike."

BoE predpovedá britskú mieru inflácie nad 4 %, čo predstavuje dvojnásobok jej cieľa. Dôvodom je otváranie svetovej ekonomiky po pandemických lockdownoch, nedostatok viacerých materiálov a zamestnancov, ako aj nárast cien energií.

Investori špekulujú, že BoE môže byť prvou z veľkých svetových centrálnych bánk, ktoré koncom tohto alebo začiatkom budúceho roka zvýšia úrokové sadzby.

Bailey uviedol, že dopyt po zamestnancoch v Británii bol vyšší, než sa očakávalo, pričom narastá počet mladých a starších pracovníkov opúšťajúcich trh práce. "Mám obavy o dostupnosť pracovnej sily," skonštatoval guvernér. Na druhej strane je presvedčený, že nejde o všeobecný prejav tlaku na trhu práce, keďže v niektorých sektoroch mzdy prudko vzrástli, v iných zas miernejšie.

Guvernér poukázal na skúsenosti vlád, ktoré sa snažili zabrániť výraznému nedostatku dodávok spôsobom, akým finančné úrady reagovali na globálnu finančnú krízu z rokov 2007 až 2009, vrátane pravidelných stresových testov. "Netvrdím, že máme zázračnú odpoveď pre všetky dodávateľské reťazce, no myslím si, že z hľadiska odolnosti sme sa naučili lekcie, ktoré možno prispôsobiť a využiť na iných trhoch, napríklad pri dodávkach energie," dodal Bailey.