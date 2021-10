Historické zážitkové vlaky v BBSK previezli tento rok 3270 ľudí

dnes 18:31 -

Historické zážitkové vlaky v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) majú za sebou tretiu sezónu. Toto leto vyrazili celkom na 31 jázd a previezli spolu 3270 pasažierov. Je to takmer o 900 viac, ako v minulej sezóne.

"Historické zážitkové vlaky sa po prvej sezóne v roku 2019, kedy kraj brázdil len Horehronský expres, ukázali ako veľmi atraktívny turistický produkt," uviedol pre TASR predseda BBSK Ján Lunter. "Okrem toho, že samotná jazda v takomto vlaku je zážitkom, umožňuje nám to aj dopraviť návštevníkov do odľahlejších regiónov a ponúknuť im niečo nepoznané, neopozerané," doplnil.

Vytvoriť z historických vlakoch obľúbený turistický produkt by ale okrem finančnej podpory nebolo možné bez zástupcov združení, ktoré sa o historické vlaky starajú. "My sa o historické vlaky staráme preto, lebo je to naša vášeň, chceme kus železničnej histórie uchovať pre túto aj ďalšie generácie, a preto sme radi, že aj vďaka spolupráci s organizáciou Banskobystrický kraj Turizmus môžeme historické vlaky a unikátne trate približovať takému veľkému počtu ľudí. A teší nás to o to viac, keď vidíme, že jazdy sú vopred celkom vypredané," uviedol ďalej Miroslav Sekela zo združenia Vlaky.net, ktoré úzko spolupracuje s Čiernohronskou železnicou (ČHZ), združením Zubačka, Klubom historickej techniky pri RD Zvolen, Spolkom výhrevne Vrútky, Spoločnosťou považskej dráhy a Železničným múzeom SR.

"Dôkazom skvelej spolupráce je aj fakt, že sa nám spoločne darí každý rok rodinku historických expresov rozšíriť o ďalšieho člena. Tento rok to bol Expres 34 tunelov," pripomenula Eva Macuľová z Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus.

Horehronský expres prepája Horehronie až so Slovenským rajom. Banícky expres spája striebornú Banskú Štiavnicu so zlatou Kremnicou. O nič menej zaujímavý nie je ani Zbojnícky expres. Tento má najmenšiu kapacitu, pretože je limitovaná výkonom lokomotívy, ktorá musí prekonávať výrazné stúpanie medzi sedlom Zbojská a Tisovcom, kde je takzvaná ozubnicová železnica. Zubačka ako turistická atrakcia tam doposiaľ premáva. Táto sezóna je však jej posledná na neurčitý čas, pretože lokomotívu čaká rozsiahla oprava. Historické expresy doplnili tento rok aj špeciálne jazdy historických vlakov.

Tak ako každý rok, aj po tejto sezóne všetci pasažieri dostali elektronickou poštou dotazník, ktorého cieľom je získať spätnú väzbu. "Po minulé roky sme vo vyhodnoteniach dotazníkového prieskumu nachádzali skôr pozitívne reakcie, samozrejme, boli aj negatívne, ale tie vnímame ako cenné informácie, ktoré nás vedú ku skvalitňovaniu produktu," uviedla na záver Macuľová.