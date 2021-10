Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 8:46 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 41. týždni 2021:Štokholm 11. októbra - Nobelovu cenu za ekonómiu pre rok 2021 získali ekonómovia David Card, Joshua D. Angrist a Guido W. Imbens, oznámila v pondelok Kráľovská švédska akadémia. Laureáti získali cenu s oficiálnym názvom Cena Švédskej ríšskej banky za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela za nové pohľady na trh práce a analýzy týkajúce sa vyvodzovania záverov z neúmyselných experimentov alebo takzvaných prirodzených experimentov.Washington 12. októbra - Výkonná rada Medzinárodného menového fondu (MMF) vyjadrila podporu svojej šéfke po tom, ako preskúmala obvinenia, že Kristalina Georgievová počas svojho pôsobenia vo Svetovej banke mala podiel na manipulácii údajov v prospech Číny. Ministerka financií USA Janet Yellenová však šéfke MMF dala najavo, že USA sú pripravené preveriť akékoľvek nové fakty. Výkonná rada MMF, ktorá má 24 členov, po týždeň trvajúcom skúmaní kauzy vydala vyhlásenie, že informácie, ktoré počas tohto obdobia získala (zahrnovali stretnutia so zástupcami právnickej firmy WilmerHale aj s Georgievovou), nedokázali jednoznačne potvrdiť, že súčasná šéfka MMF sa počas pôsobenia vo Svetovej banke dopustila nekalých praktík.Paríž 12. októbra - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok oznámil plán na obnovu priemyslu krajiny v hodnote 30 miliárd eur. Vyhlásil, že krajina by mala získať späť svoju pozíciu globálneho lídra v oblasti inovácií.Wiesbaden 13. októbra - Inflácia v Nemecku sa v minulom mesiaci zrýchlila a po takmer 28 rokoch sa dostala nad hranicu 4 %. Jej motorom zostáva rast cien energií. Spotrebiteľské ceny v septembri medziročne stúpli o 4,1 %, uviedol spolkový štatistický úrad Destatis a potvrdil tak svoj predbežný odhad. Medziročná miera inflácie sa v Nemecku nachádzala nad štyrmi percentami naposledy v decembri 1993, keď dosiahla 4,3 %. V predchádzajúcich dvoch mesiacoch, v auguste a júli, sa medziročná miera inflácie pohybovala tesne pod 4 %.Praha 13. októbra - Najväčšia skupina alternatívnych dodávateľov energie v Česku, Bohemia Energy, končí pre extrémny nárast cien energií. Bohemia Energy je materskou skupinou Slovakia Energy, ktorá pred niekoľkými týždňami už skončila na slovenskom trhu. Nového dodávateľa si bude musieť v Česku hľadať takmer 1 milión zákazníkov.Brusel 13. októbra - Podľa Európskej komisie (EK) je potrebné urýchlene prijať opatrenia na ochranu domácností a firiem v Európe pred razantným nárastom cien energií. Eurokomisárka pre energetiku Kadri Simsonová v stredu predstavila balík nástrojov, ktoré môžu členské štáty Európskej únie (EÚ) použiť bez porušenia pravidiel hospodárskej súťaže. Medzi opatrenia, ktoré EK navrhuje, patria napríklad priame platby, daňové úľavy a subvencie pre malé firmy. Komisia však uvažuje aj o strednodobých reformách, ktoré by z dlhodobého hľadiska zvýšili odolnosť európskeho energetického trhu.Brusel 13. októbra - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že vyplatila Slovensku 822,7 milióna eur v podobe 13-percentného predbežného financovania projektov a investícií uvedených v národnom pláne obnovy a odolnosti. Peniaze boli vyplatené v rámci Nástroja na obnovu a odolnosť (RRF), ktorý je jadrom ozdravného plánu EÚ budúcej generácie (NGEU). Slovensko má v rámci RRF získať nevratné granty v celkovej výške 6,3 miliardy eur. Komisia schváli vyplácanie ďalších tranží na základe realizácie investícií a reforiem uvedených v pláne obnovy a odolnosti Slovenska.Washington 14. októbra - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, klesol pod 300.000 prvýkrát od počiatočných dní pandémie ochorenia COVID-19 a blíži sa k úrovniam spred koronakrízy. Zníženie počtu nových žiadostí o podporu bolo tiež výraznejšie, než očakávali ekonómovia. To signalizuje, že trh práce sa postupne blíži k plnému zotaveniu.