ESS vstúpila na burzu, prekonala očakávania. Týždeň vo svete

Zdroj: across

Foto: shutterstock

dnes 8:00 -

Rekordné zisky akcií

Bankové akcie boli jedným z najlepších obchodov v roku 2021. Index KBW Bank vzrástol o takmer 40 %, čo je viac ako dvojnásobok oproti 17-percentnému zisku širšieho indexu S&P 500. Dôvodom je, že investori naďalej nakupujú bankové akcie s očakávaniami, že oživenie ekonomiky v USA podnieti FED, aby obmedzil „tlačenie peňazí“ a postupne zvyšoval úrokové sadzby. Napriek výraznému rastu v poslednom roku je výhľad pre tieto akcie naďalej priaznivý. Rozbehnutie ekonomiky by malo priať rastu úverov a budúce zvyšovanie sadzieb zvýši marže. Podporu týchto tvrdení poskytli aj výsledky bánk za tretí kvartál. Ziskovosť prekonala očakávania analytikov v priemere o 20 %. Všetky banky, či už Citibank, JP Morgan, Wells Fargo alebo Bank of America, reportovali lepšie výsledky ako boli trhové očakávania.



Americké bankové akcie zaznamenávajú najväčší ročný zisk od roku 1997







Za ESS stoja aj slovenskí investori

Spoločnosť ESS Inc., oficiálne vstúpila na newyorskú burzu NYSE tento pondelok pod označením GWH. Ide o prvú verejne obchodovateľnú spoločnosť zameranú na dlhodobé skladovanie energie v USA a najväčšiu transakciu venture kapitálu v histórii Slovenska. Manažment očakával, že prostredníctvom IPO – prvotného úpisu – sa vyzbiera 308 mil. USD. Spoločnosť však za prvé dva dni obchodovania vyrástla na cene o neuveriteľných 186 %. ESS sa zaoberá výrobou energetických zásobníkov, ktoré riešia problém uskladnenia elektrickej energie hlavne z obnoviteľných zdrojov v čase, keď nefúka vietor alebo nesvieti slnko. Riešením sú batérie na dlhodobé uskladnenie energie zo železa, vody a chloridu sodného. Sú omnoho lacnejšie a environmentálne bezpečnejšie ako súčasné prvky používané v batériách.





Za spoločnosťou stoja investori ako Breakthrough Energy Ventures – investičná spoločnosť Billa Gatesa pre čistú energiu. SB Energy – stopercentná dcérska spoločnosť SoftBank a nadnárodná chemická spoločnosť BASF. Medzi ďalších investorov patria aj klienti spoločnosti Across Private Investments. Prostredníctvom partnerskej spoločnosti IPM Group sa zapojili do projektu už v rannej fáze. ESS ako väčšina startupov zatiaľ vykazuje prevádzkovú stratu, avšak tá je na takýto veľký projekt pomerne malá. Prvý zisk sa očakáva v roku 2023. Spoločnosť, okrem iných, avizovala pripravené objednávky od SB Energy a Enel Green Power Espana.



Inflácia v pozornosti investorov

Nový týždeň prinesie výsledky čínskeho HDP, ktoré sa očakáva na úrovni 5,2 % za 3Q. Druhý kvartál skončil s rastom 7,9 %, malo by teda ísť o spomalenie druhej najväčšej svetovej ekonomiky. V stredu očakávame výsledky inflácie z eurozóny. Očakáva sa výsledok 3,4 %. V prípade, že by bol rast cien vyšší, centrálna banka by sa mala zamyslieť nad možnosťou znižovania stimulov.