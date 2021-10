NDS začína s jesennou údržbou tunela Sitina, v istých časoch bude uzatvorený

dnes 16:01 -

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pripomína vodičom jesennú údržbu tunela Sitina na diaľnici D2 v Bratislave. Vyžiada si úplné uzatvorenie tunela. S prácami sa začína v piatok v noci. TASR o tom informovala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.

Tunel Sitina by mal byť uzatvorený v piatok od 22.00 h do soboty (16. 10.) do 10.00 h a následne od 22.00 h do nedele (17. 10.) do 10.00 h. S uzatvorením treba počítať aj od piatka (22. 10.) od 22.00 h do soboty (23. 10.) do 10.00 h a následne od 22.00 h do nedele (24. 10.) do 10.00 h.

NDS v septembri a októbri realizuje pravidelnú jesennú údržbu a kontrolu tunelov. Zameriava sa na nestavebnú údržbu stavebnej časti tunelov a zároveň vykonáva údržbu a opravu ich technologického vybavenia. Doprava je presmerovaná na súbežné cestné komunikácie.