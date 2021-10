Zmena v SPF bola nutná, J. Marosz je tam z politického rozhodnutia

dnes 18:16 -

Zmena v Slovenskom pozemkovom fonde (SPF) bola potrebná, keďže je to kľúčová inštitúcia. Ján Marosz jej bude šéfovať z politického rozhodnutia, keďže jednotlivé výberové konania neboli veľmi úspešné. Vo štvrtok to uviedol premiér Eduard Heger (OĽANO).

Predseda vlády priblížil, že sa uskutočnili dve výberové konania. "Ale ja môžem za seba povedať, že som nebol spokojný s tým, ako prebehli, bolo tam podľa mňa málo kandidátov prihlásených," skonštatoval Heger. Nedáva to však za vinu ministrovi pôdohospodárstva Samuelovi Vlčanovi (nominant OĽANO). Myslí si, že sú to "dozvuky predchádzajúcich čias", potenciálnych kandidátov podľa neho mohol odradiť napríklad nízky plat.

Poznamenal, že pre nedostatočný úspech výberových konaní tak museli pristúpiť k tomuto kroku, keďže to bolo neodkladné. "Preto sme povedali, že nateraz tam dáme, áno, Jána Marosza z politického rozhodnutia," pripustil premiér. Marosz má podľa neho pripraviť transformáciu na to, aby sa vystaval kvalitný tím odborníkov. "Toto je jeho úloha, a potom odovzdáme vedenie do tých rúk kvalitných," dodal Heger.

Marosz sa s účinnosťou od 1. novembra tohto roka stáva generálnym riaditeľom SPF. Jeho vymenovanie schválila vláda na štvrtkovom rokovaní. Na poste nahradí Janu Štilichovú.