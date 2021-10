Analytici očakávajú ďalšie zdražovanie, inflácia sa pravdepodobne ešte zrýchli

dnes 13:31 -

Spotrebiteľské ceny sa v septembri medziročne zvýšili o 4,6 %, čo je najviac za posledných takmer desať rokov. Zvyšujúcu sa dynamiku rastu cien naďalej ťahali medziročne vyššie ceny potravín, palív a najnovšie aj rast cien školského stravovania po útlme štátneho financovania obedov v základných školách. Inflácia by na Slovensku mohla v najbližších mesiacoch ešte ďalej rásť, a to najmä v januári, keď vstúpia do platnosti nové ceny tepla, elektriny a plynu, očakávajú analytici.

„Očakávame, že aj v nasledujúcich mesiacoch bude inflácia u nás vysoká a bude rásť tempom okolo štyroch až piatich percent,“ uviedla analytička 365 bank Jana Glasová. Smerom nahor by podľa nej mali infláciu tlačiť hlavne vyššie ceny výrobných vstupov, stavebných materiálov, benzínu, agrokomodít a potravín.

Ešte vyššie očakávania má analytik VÚB Michal Lehuta. Inflácia by podľa neho mala naďalej rásť, a to najmä v januári, keď vstúpia do platnosti nové ceny regulovaných energií, ako sú teplo, elektrina a plyn. „Svoje maximum by rast cien v SR mohol dosiahnuť v apríli okolo úrovne 6,0-6,5 %. To bude najvyššia inflácia od roku 2004,“ spresnil Lehuta. Dvojciferný nárast spotrebiteľských cien u plynu a ostatných energií očakávajú v januári aj analytici Národnej banky Slovenska.

Celoročná inflácia by sa v tomto roku mala podľa analytičky WOOD & Company Evy Sadovskej priblížiť k trom percentám. „Kým v januári dosahovala inflácia úroveň 0,7 %, v máji spoľahlivo prekročila 2 % a aktuálne v septembri dosiahla úroveň 4,6 %. Celoročnú infláciu pre tento rok tak očakávame na úrovni 2,7 - 2,8 %,“ uviedla Sadovská.

Do konca roka by sa podľa nej malo tempo zdražovania ešte zrýchliť v prípade potravín a nealkoholických nápojov, pričom na prelome rokov 2021 a 2022 si za tieto produkty budeme priplácať približne päť percent. V prvom štvrťroku 2022 by podľa Sadovskej mohla inflácia potravín atakovať úroveň šiestich percent. „Počas nasledujúcich mesiacov bude naďalej medziročne drahší tabak, pohonné látky či stavebný materiál,“ spresnila analytička. Kým v tomto roku sú energie medziročne lacnejšie, v roku 2022 sa tento trend otočí, a to pod vplyvom rastúcich cien energií na svetových trhoch. Slovákom tak náklady na bývanie v budúcom roku vzrastú aj z dôvodu vyšších cien elektriny a plynu.