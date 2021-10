Celá konferencia ENERGOFÓRUM® 2021 bude aj online

dnes 9:31 -

Najväčšie osobnosti slovenskej energetiky budú 21. a 22. októbra 2021 diskutovať na Táľoch v Nízkych Tatrách. Konferenciu ENERGOFÓRUM® 2021 bude možné premiérovo sledovať online.

Hlavným rečníkom konferencie ENERGOFÓRUM® 2021 bude renomovaný ekonóm Ivan Mikloš. Vo svojej prednáške bude hovoriť o výzvach, príležitostiach a rizikách postcovidového ekonomického oživenia. Niekdajší minister financií sa zameria aj na budúcnosť sektoru energetiky v súvislosti s rastúcim dôrazom na zelenú ekonomiku, dekarbonizáciu a geopolitické dôsledky týchto trendov.

V roku 2021 pozorujeme ekonomické oživenie, ktoré by nemala ohroziť ani tretia vlna pandémie. Ťahúňmi ekonomického boomu sú najmä vyspelé štáty. „Z krátkodobého a strednodobého hľadiska sa teda dá očakávať pomerne vysoký ekonomický rast, ktorý môže byť dokonca ešte posilnený rýchlejším nástupom inovácií, ktoré vždy sprevádzajú krízové obdobia,“ predpovedá Ivan Mikloš.

Európska komisia nedávno predstavila nový balík legislatívy Fit for 55. Jeho cieľom je nasmerovať členské štáty EÚ k splneniu stanoveného cieľa, ktorým je zníženie emisií oxidu uhličitého (CO2) do roku 2030 až o 55 % oproti úrovni z roku 1990. Návrhy Bruselu, ktoré môžu spôsobiť revíziu viacerých energetických a klimatických právnych predpisov vrátane dopravy, vníma Mikloš ako ambiciózne. „Musíme urobiť všetko, aby sme zabránili fatálnym dôsledkom klimatických zmien, pretože ak sa nám to nepodarí, tak dôsledky a náklady budú neporovnateľné s nákladmi na odvrátenie tejto hrozby.“

Buďte doma a zároveň pri tom. Registrácia pre online účasť je otvorená

Kapacita konferencie ENERGOFÓRUM® 2021 pre osobnú účasť je naplnená. Pre zvýšený dopyt pribudla aj možnosť zúčastniť sa online formou. Zakúpením online účasti získate prístup k živému vysielaniu počas obidvoch dní konferencie, záznam všetkých prednášok a diskusií vo full HD kvalite, ktorý bude dostupný po dobu 14 dní, ako aj možnosť stiahnuť si elektronické materiály z podujatia.

Od legislatívnych noviniek až po aktuálne dianie na energetických trhoch

Agregácia flexibility, batériové systémy, energetické spoločenstvá a samozrejme, chýbať nemôže ani vodík. V otváracom bloku sa bude diskutovať o tom, ako naštartovať inovácie v slovenskej energetike.

O podpore investícií budú spolu so štátnym tajomníkom rezortu hospodárstva Karolom Galekom debatovať zástupcovia štátnych podnikov: Peter Dovhun, predseda predstavenstva Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy a predseda predstavenstva štátneho MH Manažmentu Ľuboš Lopatka. Doplní ich Radoslav Haluška, predseda predstavenstva Východoslovenskej distribučnej.

Vyvrcholením prvého dňa bude diskusný blok plný expertov, zameraný na regulačné a legislatívne novinky, ktorého súčasťou bude aj vystúpenie Andreja Jurisa, predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Moderátorskej taktovky sa ujme renomovaný expert Blahoslav Němeček z EY.

Druhý deň bude venovaný aktuálnym výzvam, pred ktorými stojí plynárenstvo a tepelná energetika na ceste k dekarbonizácii. Záver bude patriť téme budúcnosti obchodovaniu s elektrinou a plynom. Okrem analýzy aktuálnej situácie na energetických burzách sa účastníci dozvedia aj to, ako spustenie jadrovej elektrárne v Mochovciach ovplyvní domáci a európsky trh. O progrese v dostavbe tretieho a štvrtého bloku porozpráva Branislav Strýček, generálny riaditeľ Slovenských elektrární.

Záštitu nad 15. ročníkom konferencie ENERGOFÓRUM® prevzalo Ministerstvo hospodárstva SR.

Program podujatia a možnosti, ako sledovať konferenciu online, nájdete na www.energoforum.sk.