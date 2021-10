SSE vyzýva riešiť problémy inštitútu Dodávateľa poslednej inštancie

dnes 18:46 -

Stredoslovenská energetika (SSE) vyzýva kompetentné štátne inštitúcie, ktoré majú dosah na fungovanie energetického trhu na Slovensku, aby urýchlene riešili legislatívne a finančné problémy inštitútu Dodávateľa poslednej inštancie (DPI). Ak sa nevyriešia nedostatky tohto systému, SSE zvažuje podľa hovorkyne spoločnosti Michaely Krivej podať výpoveď zo služby DPI na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

Upozornila, že zaistenie tejto služby bez akýchkoľvek kompenzácií môže ohroziť budúcnosť spoločnosti. "Podľa doterajších odhadov prechod viac ako 46.000 odberných miest po zaniknutom dodávateľovi Slovakia Energy spôsobí stratu približne 11 miliónov eur. Je to viac ako ročný plánovaný zisk spoločnosti. Inštitút DPI by však nemal podľa platnej legislatívy spôsobovať žiadne vážne škody spoločnostiam, ktoré sa prostredníctvom tejto služby rozhodli pomôcť riešiť akútne problémy na energetickom trhu po krachu niektorého z dodávateľov," uviedla Krivá.

"Hranica podieľať sa na riziku zo záchranných operácií na energetickom trhu tak, aby to nijako nepocítili odberatelia, musí byť limitovaná hranicou, keď by sa do nebezpečenstva prežitia mohli dostať spoločnosti, ktoré chcú podať pomocnú ruku. Musí byť hranica, keď by už mal zasiahnuť s finančnou pomocou štát alebo ÚRSO," povedal generálny riaditeľ SSE Zdeněk Schraml.

Inštitút DPI sa podľa Krivej používa v mnohých krajinách Európske únie (EÚ) už veľa rokov. "Avšak bez toho, aby ekonomicky postihoval spoločnosti, ktoré sa služby DPI rozhodli poskytovať. SSE zatiaľ nepozná žiadny systém, ktorý by pomohol niesť náklady na záchranné operácie pre odberateľov skolabovaného dodávateľa Slovakia Energy. Navyše, podľa signálov z trhu sa dá očakávať aj pád ďalších, menších obchodníkov s energiami."

"Odberatelia, obyvatelia, ktorí prešli v rámci DPI do SSE, majú momentálne stanovenú cenu podľa vyhlášky ÚRSO za dodávku elektriny na 222,55 eura za MWh. Spolu so všetkými službami dosiahne v rámci takzvanej integrovanej ceny výšku 286 eur za MWh. Pre porovnanie, domácnosti, ktoré v SSE boli aj pred pádom Slovakia Energy, platia v najrozšírenejšej tarife DD2 135 eur za MWh," informovala Krivá.

Vysvetlila, že ak sa odberatelia, ktorí momentálne fungujú v režime DPI, rozhodnú uzavrieť odberateľské zmluvy so SSE, obchodník im musí ponúknuť štandardné obchodné zmluvy podľa regulovaného cenníka, ako majú všetci doterajší zákazníci. "To bude ale generovať firme straty. Spoločnosť však s predstihom nakúpila od výrobcov energiu na trhu iba pre svojich doterajších odberateľov. Pre domácnosti a malé podniky, ktoré do SSE boli pridelené v rámci DPI, však elektrinu musí nakupovať na spotovom trhu za aktuálne extrémne vysoké ceny, ktoré sú približne trojnásobne drahšie oproti elektrine, ktorú firma zaistila pre svojich doterajších zákazníkov," podotkla hovorkyňa SSE.

"Inštitút DPI zrejme nerátal s tak extrémne turbulentnou situáciou na veľkoobchodnom trhu s elektrickou energiou. No naša spoločnosť nemôže byť trestaná za to, že sme sa doposiaľ chovali zodpovedne, nakupovali energiu včas a obozretne. Iba pre to, že sa snažíme pomôcť a zaistiť funkčnosť dodávok energie na trhu aj po kolapse menej zodpovedných hráčov na trhu," skonštatoval Schraml.