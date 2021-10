dnes 14:16 -

OTS: SPP ponúka domácnostiam, ktorých dodávateľ ukončil činnosť, možnosť dodávky elektriny za regulované ceny v štandardnom režime

Bratislava 13. októbra (TASR/OTS) - SPP umožňuje domácnostiam, ktorých dodávateľ ukončil činnosť, uzavretie štandardných zmlúv na dodávku elektriny. Odberateľom elektriny v domácnosti, ktorí sa rozhodnú pre SPP ako svojho nového dodávateľa elektriny, je SPP pripravený dodať elektrinu za štandardné regulované ceny ako svojim ostatným zákazníkom. Nebudú teda platiť za dodávku elektriny výrazne vyššiu cenu stanovenú pre režim dodávky poslednej inštancie.

SPP zároveň, ako dodávateľ poslednej inštancie, zabezpečuje dodávky plynu pre odberateľov spoločnosti SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., ktorá ukončila svoju činnosť. SPP odberateľov plynu ubezpečuje, že sa v súvislosti so vzniknutou situáciou, v žiadnom prípade nemusia obávať prerušenia dodávok plynu. SPP ponúka odberateľom plynu v domácnosti možnosť uzavrieť s SPP, ako ich novým dodávateľom plynu, zmluvu o dodávke plynu v štandardnom režime, t.j. za regulovanú cenu, stanovenú regulátorom. Noví zákazníci nemusia vyvinúť žiadnu aktivitu, SPP ich bude kontaktovať a dohodne s nimi najvhodnejší postup prechodu do štandardného režimu dodávky plynu.

SPP ďakuje svojim zákazníkom za trpezlivosť a pochopenie, pokiaľ ide o možné dlhšie čakacie doby v niektorých Zákazníckych centrách SPP alebo na vybavenie prostredníctvom Zákazníckej linky SPP, ktoré sú spôsobené aktuálnym nárastom počtu návštev a kontaktov. Zodpovedný prístup a spoľahlivosť dodávok energií je pre SPP prioritou, preto prostredníctvom svojich expertov pracuje na ich zabezpečení a zároveň rokuje s dotkutými stranami o zmiernení dopadov súčasnej situácie na trhu.

Dodávateľa poslednej inštancie (DPI) pre dodávku plynu pre celé územie Slovenska určuje svojím rozhodnutím Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pre tých zákazníkov, ktorých pôvodný dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať plyn a odberatelia plynu nemajú zabezpečenú dodávku iným spôsobom. DPI sa pri splnení zákonných predpokladov týka všetkých odberateľov plynu, nielen domácností a malých podnikov. DPI môže odmietnuť dodávku plynu pre tých odberateľov, u ktorých bol zistený neoprávnený odber plynu.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) je najväčším slovenským dodávateľom energií. V oblasti dodávky plynu priamo nadväzuje na viac ako 165-ročnú tradíciu slovenského plynárenstva a od roku 2012 pôsobí aj na trhu dodávky elektrickej energie. SPP garantuje spoľahlivé, bezpečné a konkurencieschopné dodávky plynu i elektriny a s nimi spojené služby vo všetkých regiónoch Slovenska. Plyn alebo elektrickú energiu úspešne dodáva do viac ako 1,3 milióna odberných miest. SPP sa, okrem dodávky energií, venuje aj poskytovaniu energetických služieb, energetických smart riešení, rozvoju alternatívnych palív CNG, LNG a biometánu. Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti SPP CNG, s.r.o. podporuje rozvoj využívania CNG a LNG v doprave ako ekologickej alternatívy k tradičným palivám. Od roku 2020 SPP vykonáva činnosť výkupcu elektriny výrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti a filantropie realizuje SPP prostredníctvom Ekofondu SPP, n.o., Nadácie SPP, Galérie SPP a Múzea SPP. Od roku 2014 je vlastníkom 100 % akcií spoločnosti Slovenská republika, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.