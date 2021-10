Británia vykázala v auguste najväčší obchodný deficit za 8 mesiacov

dnes 10:31 -

Deficit zahraničného obchodu Spojeného kráľovstva v auguste 2021 vzrástol a dosiahol najväčšiu hodnotu za osem mesiacov. Dôvodom bol strmší pokles exportu ako importu. Ukázali to v stredu údaje štatistického úradu ONS.

Schodok zahranično-obchodnej bilancie Spojeného kráľovstva sa v auguste zvýšil na 3,7 miliardy libier (4,36 miliardy eur) z 2,9 miliardy GBP v predchádzajúcom mesiaci. To bol najväčší obchodný deficit od konca prechodného obdobia po brexite v decembri minulého roka.

Export v auguste klesol už tretí mesiac po sebe, a to o 2 % na šesťmesačné minimum 49,8 miliardy GBP. Vývoz z Británie do krajín Európskej únie sa v auguste znížil o 4,3 % a do štátov mimo EÚ o 5 %.

Aj import sa v sledovanom období znížil, o 0,5 % na 53,5 miliardy GBP po náraste o 3,1 % v júli. Bol to prvý pokles dovozu po šiestich mesiacoch rastu. Dovoz z krajín EÚ pritom klesol o 0,1 % a z iných štátov o 1,8 %.