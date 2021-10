Kurz eura v utorok klesol na 1,1533 USD/EUR

dnes 17:46 -

Spoločná európska mena sa v utorok oslabila. Jej kurz popoludní padol až na 1,1533 USD/EUR a pohyboval sa v blízkosti 15-mesačného minima 1,1529 USD/EUR dosiahnutého v minulom týždni.

Európska centrálna banka (ECB) stanovila v utorok popoludní referenčný kurz eura na 1,1555 (v pondelok: 1,1574) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8654 (0,8640) eura.

Zatiaľ čo v USA zrejme nič nebráni tomu, aby centrálna banka (Fed) začala obmedzovať monetárne stimuly, v eurozóne stále nič nenaznačuje, že ECB utlmí prílev peňazí. Inflácia v eurozóne sa síce výrazne zrýchlila, čo však neznepokojilo predstaviteľov ECB, ktorí naďalej považujú zvýšené tempo rastu cien len za dočasné.

Člen Rady guvernérov ECB Francois Villeroy de Galhau uviedol, že flexibilný nákup dlhopisov by mal pokračovať, čím signalizoval, že nie je pripravený podporiť sprísnenie menovej politiky. Guvernér francúzskej centrálnej banky konkrétne navrhol zachovanie niektorých elementov núdzového pandemického programu PEPP, ktorý ECB spustila na zmiernenie ekonomických následkov koronakrízy. Program PEPP by mal trvať do marca 2022 a v porovnaní s programom nákupov aktív APP je flexibilnejší.