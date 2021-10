T. Valášek predkladá na októbrovú schôdzu štyri návrhy zákonov

dnes 15:31 -

Štatút Múzea Slovenského národného povstania (SNP) by sa mal zmeniť. Zároveň by sa malo zrušiť finančné znevýhodnenie žien, ktoré porodia ďalšie dieťa skôr, ako staršie dieťa dosiahne tri roky, a zároveň počas čerpania rodičovskej dovolenky majú príjem z kratšieho pracovného úväzku. Okrem toho by ženy, ktoré zažijú spontánny potrat alebo narodenie mŕtveho plodu, mali mať nárok na dva dni voľna spoločne s ich partnerom. Taktiež by sa mala zlepšiť ekonomická situácia mladých ľudí a zároveň poskytnúť ich zamestnávateľom impulz k legálnemu zamestnávaniu. Obsahujú to návrhy zákonov, ktoré predložil na októbrovú schôdzu Národnej rady (NR) SR nezaradený poslanec Tomáš Valášek.

Pri štatúte Múzea SNP by malo dôjsť k zmene z príspevkovej organizácie Ministerstva kultúry (MK) SR na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby, ktorej zakladateľmi by boli MK SR a Ministerstvo obrany (MO) SR. Účelom navrhovanej zmeny by sa malo zabezpečiť kvalitnejšie plnenie zákonom zadefinovaných úloh, spájanie vedeckých či odborných kapacít.

Taktiež by sa mala umožniť väčšia starostlivosť o zbierkové predmety múzea MO SR a mala by sa zachovať odborná a kultúrna gescia štátu nad fungovaním tohto pamätníka ako kultúrnej inštitúcie so symbolickou hodnotou. Navrhovaná úprava by mala reagovať aj na potrebu hľadania nových foriem zriaďovania kultúrnych inštitúcií štátom a samosprávou.

Cieľom ďalšieho návrhu je zrušiť znevýhodnenie žien, ktoré porodia ďalšie dieťa skôr, ako staršie dieťa dosiahne tri roky, a zároveň počas čerpania rodičovskej dovolenky majú príjem z kratšieho pracovného úväzku u svojho zamestnávateľa. Valášek navrhol, aby sa za rozhodujúce obdobie potrebné na zistenie denného vymeriavacieho základu na určenie výšky nasledujúceho materského zamestnankyne považovalo obdobie, ktoré bolo rozhodujúcim pri zisťovaní nároku na predchádzajúce materské či tehotenské. To by platilo, pokiaľ takto určená výška materského bola vyššia, ako by bola jeho výška pri nasledujúcom pôrode. Táto úprava by fungovala pre obdobie, keď sa matke vypláca rodičovský príspevok. Zároveň by mala riešiť situáciu žien, ktoré sa chcú medzi dvomi pôrodmi vrátiť späť do svojej predošlej práce, ale na čiastočný úväzok.

Valášek predkladá aj novelu, ktorá by mala zaviesť nárok na dva dni voľna pri spontánnom potrate alebo narodení mŕtveho plodu pre ženu a osobu, s ktorou je v partnerskom alebo inom rodinnom vzťahu. Návrh reflektuje skutočnosť, že v prípade narodenia mŕtveho plodu po vzniku nároku na materské čerpá žena materskú dovolenku v dĺžke 14 týždňov. V prípade, že žene už vznikol nárok na materskú dovolenku, navrhovaný nárok na dva dni voľna nevzniká. Návrh by mal zaviesť dva dni voľna iba v prípadoch, ktoré úprava materskej dovolenky nepokrýva.

Zlepšiť ekonomickú situáciu mladých ľudí a zároveň poskytnúť ich zamestnávateľom impulz k legálnemu zamestnávaniu by mal návrh, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení a o pomoci v hmotnej núdzi. Vhodným spôsobom na naplnenie cieľov by malo byť zvýšenie odvodovej úľavy pre ľudí pracujúcich formou dohody o brigádnickej práci študenta.

Zároveň by sa mal minimalizovať negatívny dosah príjmov mladých ľudí na domácnosti, ktoré spĺňajú podmienky na pomoc v hmotnej núdzi. Návrh upravuje spôsob výpočtu pomoci v hmotnej núdzi a vo výsledku aj výšku legálneho príjmu, ktorý môžu dostávať mladí ľudia bez negatívnych následkov pre ich rodinu. Do príjmu domácností uchádzajúcich sa o pomoc v hmotnej núdzi úprava navrhuje nezarátavať 50 % mesačného príjmu študentov a študentiek stredných či vysokých škôl. Takáto výnimka by mala zvýšiť motiváciu študovať a legálne pracovať, pričom zákon o pomoci v hmotnej núdzi podobným spôsobom poskytuje výnimku na aktivačnú činnosť v podobe dobrovoľníckej služby či príjmu zo závislej činnosti v cudzine. Zároveň zjednodušuje posudzovanie nároku na pomoc v hmotnej núdzi.

Účinnosť všetkých zákonov navrhol Valášek od 1. januára 2022.