Nezamestnanosť v Británii klesla ku koncu augusta na 4,5 %

dnes 10:01 -

Miera nezamestnanosti v Británii zaznamenala za trojmesačné obdobie do konca augusta pokles, pričom sa dostala na najnižšiu úroveň za posledný rok. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje britského štatistického úradu.

Ako informovali štatistici, miera nezamestnanosti v Británii dosiahla za tri mesiace od júna do konca augusta 4,5 %. To je o 0,1 percentuálneho bodu menej než za tri mesiace do konca júla a zároveň najnižšia miera nezamestnanosti za 12 mesiacov. Na druhej strane, naďalej sa drží 0,5 percentuálneho bodu nad úrovňou spred pandémie. Miera zamestnanosti sa za dané obdobie zvýšila o 0,5 percentuálneho bodu na 75,3 %.

Zvlášť pozitívne údaje však zverejnil štatistický úrad v súvislosti s počtom zamestnaných na výplatných páskach britských firiem za mesiac september. Ako informoval, ich počet sa oproti augustu zvýšil o 207.000 na rekordnú úroveň 29,2 milióna.