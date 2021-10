Pri pošmyknutí a páde hrozia úrazy, môžu viesť k trvalým následkom

dnes 9:16 -

V dôsledku pošmyknutia a pádu hrozia rizikové úrazy, ktoré ľahko vedú k trvalým následkom. Podľa finančného analytika OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika je dôležité si skontrolovať, či má človek vo svojom životnom poistení zahrnuté riziko úrazu s trvalými následkami. Pokiaľ nie, je potrebné skontaktovať sa so svojím finančným sprostredkovateľom a dopoistiť si toto riziko.

"Pri nových zmluvách odporúčam uzavrieť si samostatné rizikové životné poistenie s kľúčovými rizikami, ako sú smrť, kritické choroby, trvalá invalidita z choroby a práve trvalé následky úrazu," radil Búlik. Zdôraznil, že kľúčové je nastavenie poistnej sumy. "Toto poistenie musí byť nastavené tak, aby vykrylo dlhší výpadok príjmov. Poistná suma by mala zodpovedať aspoň dvoj až trojročnému čistému príjmu, čo by malo pokryť výpadok v príjmoch pri poškodení tela do 50 %. Ak sa však chcete stopercentne chrániť, odporúčam poistnú sumu pri poistení s progresiou nastaviť až na päťnásobok ročného príjmu," pokračoval.

Otázkou je, či má zmysel uzavrieť poistenie pre prípad PN, denného odškodného úrazu a hospitalizácie. "Závisí od vášho celkového finančného stavu. Ak disponujete finančnou rezervou aspoň na šesť mesačných výdavkov a viac, nepotrebujete nutne vykryť krátkodobé výpadky príjmu. V takom prípade tieto poistenia nie sú nevyhnutné. Naopak, ak nemáte vytvorenú rezervu a každý výpadok príjmu vás finančne ohrozuje, odporúčame uzavrieť si poistenie pre prípad práceneschopnosti, denného odškodného úrazu aj hospitalizácie," dodal Búlik.