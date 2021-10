Stále nie je rozhodnuté, či šéfka MMF zostane vo funkcii

dnes 15:16 -

Medzinárodný menový fond (MMF) sa stále nerozhodol, či jeho šéfka Kristalina Georgieva zostane vo funkcii. Hrozí tak, že nejasnosť ohľadom jej budúcnosti zatieni tento týždeň každoročné spoločné jesenné zasadanie MMF a Svetovej banky (SB).

Vyšetrovanie právnickej firmy WilmerHale dospelo k záveru, že generálna riaditeľka pôvodom z Bulharska počas svojho pôsobenia vo vedúcej pozícii vo Svetovej banke manipulovala s údajmi v prospech Číny.

Cez víkend sa Výkonná rada MMF opäť stretla so zástupcami firmy WilmerHale a Georgievovou.

Predstavenstvo fondu vo vyhlásení v nedeľu (10. 10.) neskoro večer uviedlo, že urobilo „ďalší významný pokrok pri posudzovaní prípadu s cieľom čoskoro ho uzavrieť.“

Výkonná rada má 24 členov a zvyčajne sa rozhoduje na základe konsenzu. Podľa dvoch zdrojov oboznámených so záležitosťou by sa mohla opäť stretnúť v pondelok.

Každoročné spoločné jesenné schôdze MMF a SB sa majú začať v pondelok a 68-ročná Georgieva by na nich mala vystúpiť s prejavom. V stredu (13. 10.) by mala usporiadať tlačovú konferenciu. Hrozí však, že škandál okolo údajnej manipulácie údajov pritiahne viac pozornosti, ako hlavné témy výročného stretnutia oboch významných inštitúcií, ktorými sú napríklad riziká pre globálny hospodársky rast a pomoc krajinám so zvládnutím pandémie ochorenia COVID-19.

Vyšetrovanie WilmerHale sa sústredilo na správy Svetovej banky z rokov 2018 a 2020, v ktorých hodnotila podmienky pre podnikanie v jednotlivých krajinách a na ich základe zostavila rebríček.

Keď sa ukázalo, že tieto správy vyvolávajú pochybnosti, zavolala etická komisia Svetovej banky právnickú firmu a oznámila rezignáciu hlavného ekonóma banky Paula Romera.

Firma WilmerHale zistila, že Georgieva spolu so svojim spolupracovníkom Simeonom Djankovom, bývalým bulharským ministrom financií, ktorý vypracoval správu Doing Business, a Jim Yong Kimom, vtedajším prezidentom SB, tlačili na zamestnancov, aby zmenili výpočet poradia Číny v rebríčku, v snahe na vyhnúť sa hnevu Pekingu. Dôvodom nátlaku mali byť citlivé rokovania SB s Pekingom o zvýšení úverového kapitálu banky.

Georgieva, ktorá v októbri 2019 prevzala funkciu generálnej riaditeľky MMF, opakovane odmietla závery vyšetrovania WilmerHale.

Jej osud rozdeľuje členov MMF, pričom Európa a Afrika chcú, aby zostala na svojom mieste, zatiaľ čo USA a Japonsko prejavili nechuť s jej pokračovaním, podľa niekoľkých zdrojov oboznámených s touto záležitosťou.

Na obranu Georgievovej sa postavilo aj niekoľko popredných ekonómov. Vo vyhlásení, ktoré zverejnila PR najatá Georgievovou, ju šesť bývalých predstaviteľov Svetovej banky označilo za „osobu najvyššej integrity a oddanú rozvoju.“

V stanovisku zverejnenom koncom septembra v online médiu Project Syndicate, laureát Nobelovej ceny a bývalý hlavný ekonóm Svetovej banky Joseph Stiglitz označil snahy o obžalobu Georgievovej za „puč“ a správu WilmerHale za „sekeru.“