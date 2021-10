Briti by sa mali pripraviť na "omnoho skoršie" zvýšenie úrokových sadzieb

dnes 17:46 -

Britské domácnosti by sa mali pripraviť na podstatne skoršie zvýšenie úrokových sadzieb, než sa pôvodne predpokladalo. Povedal to člen Menového výboru Bank of England (BoE) Michael Saunders, pričom poukázal na rast inflačných tlakov v britskej ekonomike.

Saunders v rozhovore pre sobotné vydanie denníka The Telegraph povedal, že investori v poslednom období počítajú s rýchlejším tempom zvyšovania úrokových sadzieb v porovnaní s pôvodnými predpokladmi, keďže inflácia smeruje k úrovni nad 4 %. "A myslím si, že robia dobre," dodal Saunders. Jeho vyjadrenia signalizujú, že BoE bude prvou zo svetových centrálnych bánk, ktorá od nástupu pandémie zvýši úrokové sadzby.

Na ostatnom zasadnutí v septembri deväťčlenný Menový výbor BoE hlasoval jednomyseľne za ponechanie hlavnej úrokovej sadzby na úrovni 0,1 %. Ale v prípade nákupu aktív boli dvaja členovia výboru za jeho skoré ukončenie. Jedným z nich bol práve Saunders, druhým viceguvernér Dave Ramsden.

Najnovšie Saundersove vyjadrenia prichádzajú krátko potom, ako guvernér britskej centrálnej banky Andrew Bailey povedal, že inflácia pohybujúca sa vysoko nad inflačným cieľom banky (2 %) je znepokojujúca a je potrebné dostať ju pod kontrolu.

Medziročná miera inflácie dosiahla v auguste 3,2 % po júlovom raste spotrebiteľských cien o 2 %. Augustový rast cien bol tak najvýraznejší od marca 2012. Navyše, samotné zrýchlenie inflácie o 1,2 percentuálneho bodu bolo najvýraznejšie od začiatku evidovania príslušných údajov v januári 1997.