Rozvoj OZE prináša príležitosti aj pre Naftu, plánuje uskladňovať vodík

Rozvoj obnoviteľných zdrojov energie (OZE) prináša nové príležitosti aj pre najväčšieho slovenského skladovateľa plynu, spoločnosť Nafta. Zvýšenie inštalovaného výkonu solárnych a veterných elektrární prinesie rastúce nároky na vyvažovanie elektrickej prenosovej siete, a to odberom prebytočnej energie, napríklad na výrobu vodíka alebo, naopak, na zásobovanie elektrární plynom. Povedal to v podcaste Slovenského plynárenského a naftového zväzu Otvorene o plyne generálny riaditeľ spoločnosti Nafta Martin Bartošovič .

„Tieto zdroje vyrábajú energiu v čase, keď nie je spotreba a v tomto je príležitosť pre podzemné zásobníky zemného plynu, ktoré vedia energiu uskladňovať vo forme plynu, potenciálne v blízkej budúcnosti zmesi plynu a vodíka,“ pripomenul Bartošovič.

Nafta sa problémom využitia a uskladňovania vodíka zaoberá od roku 2012. Už o dva roky neskôr vstúpil podnik do rakúskeho projektu Underground Sun Storage, v ktorom prvýkrát v rámci Európy skúmali možnosti primiešavania vodíka do zemného plynu. Výskum Nafty v oblasti využívania obnoviteľných plynov Bartošovič rozdelil na tri oblasti. Prvou je skladovanie zmesi zemného plynu s vodíkom, druhou je skladovanie čistého vodíka a treťou iné obnoviteľné plyny.

V súčasnosti je Nafta zapojená do projektov, ktoré skúmajú vplyv vodíka na podzemné úložiská plynu a povrchové technológie. Aký bude výsledok týchto projektov, zatiaľ podľa Bartošoviča nie je jasné. „Keď vám dnes niekto povie, že je to možné (skladovanie vodíka v podzemných zásobníkoch), tak treba povedať, že to nie je preskúmané,“ pripomenul.

Hoci výsledky aktuálnych projektov zatiaľ nie sú na stole, existuje podľa šéfa Nafty precedens zo začiatku 19. storočia, keď sa začal využívať umelo vyrobený svietiplyn s 50-percentným zastúpením vodíka. Tento svietiplyn bol postupom času tiež skladovaný vo vyťažených ložiskách ropy a zemného plynu.

Nafta patrí k najväčším uskladňovateľom plynu v Európe. V poslednom čase rozširuje svoju pôsobnosť a okrem iného kúpila aj tri zásobníky plynu v Nemecku. Spoločnosť plánuje aj ďalšie akvizície a v súčasnosti rokuje s potenciálnymi predajcami ďalších zásobníkov plynu nielen v EÚ, ale napríklad aj v Spojenom kráľovstve. V súčasnosti má v Európe skladovacie kapacity plynu na úrovni 60 terawatthodín (TWh) energie, čo je na porovnanie dvojnásobok ročnej spotreby elektrickej energie na Slovensku.