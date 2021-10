Krajniak:Najviac diskriminované na dôchodkoch sú ženy, ktoré vychovali deti

dnes 14:46 -

Najviac diskriminovanými na dôchodkoch sú ženy, ktoré vychovali deti. Uviedol to v relácii RTVS Sobotné dialógy minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR a podpredseda hnutia Sme rodina Milan Krajniak v diskusii s nezaradeným poslancom Národnej rady SR a predsedom mimoparlamentnej strany Hlas-SD Petrom Pellegrinim.

"Čím viac detí vychovali, ktoré dnes platia odvody do sociálneho systému a platia dôchodky všetkých, tak o to majú nižší dôchodok. A toto je vec, ktorú treba, keď sa bavíme o dôchodkovej reforme, zohľadniť, aby sme aspoň čiastočne túto diskrimináciu odstránili," zdôraznil k tzv. rodičovskému bonusu minister práce.

"Už dnes sa nám podarilo nájsť zdroje, že celkovo môže byť dôchodková reforma taká, že prinesie ľuďom vyššie peniaze a vyššie výnosy na dôchodkoch. Prinesie takú vec, aby najmä tí manuálne pracujúci mali istotu, že po 40. odpracovaných rokoch budú môcť odísť na penziu," vyhlásil Krajniak.

Pellegrini pripomenul, že sa definitívne ruší strop odchodu do dôchodku. "To pán minister Krajniak dosiahol, hoci pred voľbami za strop v ústavnom zákone hlasoval, tak ho po voľbách navrhol zrušiť a aj ho zrušil," poznamenal. Podľa neho treba ľuďom povedať, že ak by išli po 40. odpracovaných rokoch do dôchodku, čo bude ešte ďaleko od stredného veku dožitia, tak z takého dôchodku môžu akurát tak živoriť. Takýto dôchodok bude podľa Pellegriniho vlastne "o veľa, veľa percent" krátený predčasný dôchodok.

Upozornil, že sa reformou mení aj výpočet dôchodkov. "Ak by ten výpočet dôchodku, ktorý je dnes v zákone, začal platiť, tak v tomto roku bude mať každý dôchodca vymeraný o 32 eur mesačne menší dôchodok, ako ho má dnes," podčiarkol Pellegrini.

Myšlienka rodičovského bonusu by sa podľa šéfa Hlasu-SD negatívne dotkla nielen rodičov, ktorí majú deti v zahraničí, ale aj rodičov ťažko postihnutých detí, ktoré nikdy nepracovali a nikdy pracovať nebudú, lebo nemôžu. "Je aj veľa bezdetných seniorov, ktorí poctivo pracovali pre tento štát, hoci nemohli mať deti, alebo sa aj sami rozhodli ich nemať. Tých dokopy s rodičmi s ťažko postihnutými deťmi je ich skoro 500.000, teda tretina našich seniorov," poznamenal Pellegrini. Z rodičovského bonusu budú podľa neho benefitovať len tí, ktorí majú dobre zarábajúce deti.

Pellegrini upozornil, že dieťa, ktoré bude posielať peniaze svojim rodičom, bude mať po rokoch taký istý dôchodok ako to, čo možno už rodičov nemá a platí "to isté" do Sociálnej poisťovne. "Neviem, kde je tu spravodlivosť," povedal.

Podľa Krajniaka rodičovský bonus nemá zvýhodniť tých, ktorí vychovali deti. "My len chceme, aby boli menej diskriminovaní, ako boli doteraz," doplnil minister práce. Ich pracujúce deti podľa neho platia dane a zabezpečujú funkčnosť štátu a dôchodkového systému.

V pláne obnovy sa podľa Pellegriniho ministerstvo práce zaviazalo dôchodkovou reformou ušetriť štátu peniaze na dôchodkoch. "Zaviazali sme sa na najbližších 50 rokov, do roku 2070, stabilizovať dôchodkový systém. Garantujem, čo možno skontrolovať, že každý rok na vyplácanie dôchodkov pôjde viac a viac peňazí," oponoval Krajniak.

Situáciu v gastro sektore vidí Pellegrini "veľmi zle". "Hlas-SD už pre niekoľkými mesiacmi navrhol, aby sa gastru pomohlo dočasným znížením DPH na jeden rok na 5 %, čo koalícia zmietla zo stola. Mám obavy, že pri prijatí všetkých protipandemických opatrení príde k zníženiu počtu zákazníkov a gastro bude krvácať už po druhýkrát," doplnil.

"Od 1. októbra sme spustili pomoc na vytvorenie nových 14.000 pracovných miest, kde sa môžu aj predstavitelia z gastro sektora uchádzať o podporu v troch kategóriách. Vyčlenili sme na to viac ako 52 miliónov eur. Aj pracovné miesta v oblasti gastra môžu byť z tejto pomoci podporené," dodal Krajniak.