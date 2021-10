Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 8:46 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 40. týždni 2021:Moskva 4. októbra - Prevádzkovateľ kontroverzného plynovodu Nord Stream 2 z Ruska po dne Baltického mora do Nemecka, ktorý niektoré západné krajiny kritizujú ako geopolitickú zbraň, v pondelok oznámil, že začal plniť potrubie plynom. Najnovší krok smerom k spusteniu prevádzky plynovodu prichádza v čase, keď Európa čelí energetickej kríze, jej zásoby zemného plynu sú nízke a ceny energií prudko rastú.Washington 5. októbra - Medzinárodný menový fond (MMF) predpokladá, že tohtoročný rast svetovej ekonomiky bude o niečo slabší, než fond zverejnil v predchádzajúcej júlovej prognóze. Pôvodne predpokladaný 6-percentný rast tak globálna ekonomika nedosiahne. Uviedla to v utorok šéfka MMF Kristalina Georgievová, ktorá ako dôvod uviedla riziká spojené s dlhom, infláciou a rozdielnym ekonomickým smerovaním po pandémii nového koronavírusu.Rím 7. októbra - Svetové ceny potravín aj v septembri vzrástli, už druhý mesiac po sebe, a dosiahli 10-ročné maximum. Oproti rovnakému mesiacu minulého roka boli zhruba o tretinu vyššie. Motorom ich rastu bolo najmä zdraženie obilnín a rastlinných olejov. Ukázali to vo štvrtok údaje Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO).Praha 7. októbra - Česká automobilka Škoda Auto ruší vo svojich závodoch ďalšie zmeny. Rozhodla sa totiž prestať vyrábať autá, pre ktoré zatiaľ nemá potrebné diely a musela ich tak odstavovať v okolí závodov. Pre české Hospodářské noviny (HN) to povedal odborársky predák automobilky Jaroslav Povšík. Podľa neho chce firma do konca roka znížiť skladové zásoby a zredukuje aj celkovú produkciu.Washington 7. októbra - Lídri demokratov a republikánov v Senáte sa dohodli na dočasnom zvýšení dlhového stropu, a to do začiatku decembra. Pre USA to znamená odvrátenie hrozby defaultu s vážnymi ekonomickými dôsledkami. Podľa zdrojov zo Senátu dohoda počíta so zvýšením dlhového stropu z terajšej hodnoty 28,4 bilióna USD o 480 miliárd USD.Washington 8. októbra - Americká ekonomika vytvorila v septembri podstatne menej nových pracovných miest, než sa očakávalo, čo sa však týka miery nezamestnanosti, tá klesla pod 5 %, pričom dosiahla najnižšiu úroveň od nástupu pandémie. Poukázalo na to v piatok americké ministerstvo práce, ktoré zverejnilo najnovšie údaje z pracovného trhu.Paríž 8. októbra - Dohodu o globálnej minimálnej firemnej dani sa nakoniec podarilo uzatvoriť. Uviedla to v piatok Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). K dohode, ktorá daň pre nadnárodné korporácie stanovuje na úrovni minimálne 15 %, došlo po tom, ako ju podporili Írsko, Maďarsko a Estónsko. Celkovo dohodu podporilo 136 krajín, informovala OECD. Dohodu o globálnej minimálnej firemnej dani tak podporili štáty, ktoré sa na svetovom hrubom domácom produkte podieľajú 90 %.