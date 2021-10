Obchodný schodok Fínska vzrástol v auguste na 8-mesačné maximum

dnes 20:16 -

Zahraničnoobchodná bilancia Fínska bola aj v auguste v deficite, už ôsmy mesiac po sebe, pričom hodnota schodku bola najvyššia za celé toto obdobie. Poukázali na to v piatok zverejnené predbežné údaje fínskej colnej správy.

Obchodný schodok Fínska dosiahol v auguste 590 miliónov eur. V júli predstavoval 408 miliónov eur.

Ešte výraznejšie prehĺbenie deficitu evidovalo Fínsko v medziročnom porovnaní, keď v rovnakom období minulého roka dosiahol schodok 254 miliónov eur. Export sa medziročne zvýšil o 15,9 %, dovoz však vzrástol až o 22,2 %.

Vývoz do ostatných krajín Európskej únie vzrástol o takmer pätinu a zhruba v rovnakom rozsahu zvýšilo Fínsko z týchto štátov aj dovoz. Ako uviedla colná správa, vývoz do štátov EÚ vzrástol o 19,9 % a dovoz z nich o 19,5 %. Export do krajín mimo EÚ sa zvýšil o 11,1 % a import z nich o viac než 19 %.