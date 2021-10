Vodná EIA pre D1 Turany – Hubová by mala byť hotová do konca roka

dnes 14:46 -

V prípade pripravovaného úseku diaľnice D1 Turany – Hubová sa momentálne uskutočňuje tzv. vodná EIA, teda posudzovanie vplyvov na životné prostredie s dôrazom na vodu. Tento proces by mal byť ukončený do konca tohto roka. Pre TASR to uviedol minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Ide o posledný úsek diaľnice D1 medzi Bratislavou a Košicami, ktorý ešte nie je rozostavaný.

Šéf rezortu dopravy priblížil, že pri každej tunelovej stavbe je v princípe opodstatnená obava okolitých obcí, že tunel stiahne v masíve vodu. "My sme sa stretli so zástupcami obcí aj miest v okolí budúcej stavby a tí chceli byť jednoznačne súčasťou tohto procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Tento proces by mal byť hotový do konca tohto roka, a potom budeme pokračovať ďalej v dokumentácii pre územné rozhodnutie," ozrejmil.

Následne bude podľa jeho slov potrebné rozhodnúť, ako bude projekt financovaný, či zo štátneho rozpočtu alebo formou PPP projektu (projekt verejno-súkromného partnerstva). "Štrukturálne fondy na to mať nebudeme, lebo tie budú prioritne použité na diaľnicu D3," podotkol minister.