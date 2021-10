Dotácia 7,1 milióna eur na rekonštrukciu MMUAW nemusí postačovať

dnes 17:46 -

Rekonštrukcia a modernizácia budovy Múzea moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach, ktorú na základe prvotného projektového návrhu vyčíslili na 7,1 milióna eur, sa vzhľadom na nárast cien stavebných materiálov pravdepodobne predraží. Zriaďovateľ zariadenia, Prešovský samosprávny kraj (PSK) v tejto súvislosti uvažuje nad viacerými alternatívami riešenia, začiatok stavebných prác aj napriek tomu predpokladá v pôvodnom termíne na jar 2022.

"Aktuálne rokujeme s autormi projektu o možnostiach realizácie diela s rozdelením na funkčné celky, respektíve etapy. Reagujeme tak na rastúce ceny stavebných materiálov, ktoré negatívne ovplyvňujú celkovú hodnotu zákazky, a alternatívu, že by sme nemali dostatok finančných prostriedkov na realizáciu celého plánovaného zámeru," uviedla pre TASR Daša Jeleňová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK s tým, že kraj nevylučuje ani možnosť požiadať vládu o zvýšenie dotácie na realizáciu rekonštrukcie. Ako vysvetlila, PSK zvolí ďalší postup až po finalizácii projektovej dokumentácie, rozhodujúcim bude aj výsledok verejného obstarávania na zhotoviteľa diela.

PSK už k stavbe získal stavebné povolenie, disponuje tiež realizačným projektom, ktorý sa aktuálne na základe oponentského posudku upravuje. "Súbežne sa spracováva projektová dokumentácia na komplexný návrh interaktívnej expozície a vybraných interiérových a exteriérových prvkov v rámci projektu na stavebné práce," doplnila Jeleňová s tým, že kraj pripravuje podklady pre vyhlásenie verejného obstarávania.

Podľa slov riaditeľa MMUAW Martina Cubjaka by bolo dobré, keby sa v prípade potreby zmenšovať rozsah projektu zachovala realizácia multimediálnych a interaktívnych prvkov. "Na nich je postavený budúci zážitok návštevníka. Ak by sa z projektu museli vyškrtnúť, mohli by sme hovoriť iba o rekonštrukcii architektonicko-stavebnej, bez pridaných hodnôt, ktoré sú z nášho pohľadu najdominantnejšie smerom k modernizácii a inovácii múzea," vyjadril sa pre TASR.

Dotáciu vo výške 7,1 milióna eur na komplexnú rekonštrukciu vonkajších a vnútorných priestorov MMUAW schválila bývalá vláda na jednom zo svojich výjazdových rokovaní. Jej cieľom je zjednotiť interiér s exteriérom a výrazne zmodernizovať múzeum pre 21. storočie. Zámeru má pomôcť najmä takzvaná konštrukčná responzívna fasáda, ktorú Cubjak prirovnáva k Pompidou v Paríži.