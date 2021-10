Letisko Košice v lete využilo takmer 41.000 dovolenkárov

dnes 17:01 -

V priebehu tohtoročnej letnej sezóny letisko Košice privítalo 40.921 dovolenkárov, čo predstavuje významný nárast oproti minulému roku. Celkovo letiskom za prvých deväť mesiacov tohto roka prešlo 117.457 cestujúcich, čo predstavuje medziročne zvýšenie o 37,7 percenta. TASR o tom vo štvrtok za letisko informovala Karolína Linhartová.

Letná sezóna odštartovala 23. júna letom do gréckeho Heraklionu a skončila sa letom do tureckej Antalye 2. októbra. Najobľúbenejšou destináciou bola Antalya s 8908 cestujúcimi, na druhom mieste bol grécky Rodos so 7884 cestujúcimi a na treťom bulharský Burgas so 7879 dovolenkármi. V ponuke cestovných kancelárií s odletom z Košíc boli aj Olbia v Taliansku, Larnaca na Cypre a chorvátsky Zadar.

Najvyužívanejšie letecké spoločnosti boli AirExplore so 112 letmi, Travel Service so 74 letmi a European Air Charter so 42 letmi za celú letnú sezónu. Pozitívnou správou podľa letiska je, že všetky charterové lety k moru boli v období do konca augusta vyťažené do rovnakej miery ako pred pandémiou, čo potvrdzuje veľký hlad po cestovaní naprieč celou spádovou oblasťou košického vzdušného prístavu.

„Mám veľkú radosť, že po extrémne náročnom období letisko Košice v lete výrazne ožilo a s celým tímom zamestnancov sme si na letisku opäť užili čulý cestovateľský ruch. Stále je pred nami veľa práce smerom k oživeniu leteckej dopravy na úroveň spred pandémie, ale táto letná sezóna bola dôležitým a rozhodným krokom na tejto ceste,“ uviedol výkonný riaditeľ letiska Michael Tmej.

Na porovnanie, v predpandemickom roku 2019 košické letisko vybavilo na charterových letoch rekordných 184.742 cestujúcich a za prvých deväť mesiacov toho roka spolu 473.129 osôb.

V súčasnosti sa pripravuje na zimný letový poriadok, ktorý vstúpi do platnosti 28. októbra. Hlavnou novinkou, ktorú prinesie spoločnosť Ryanair, je spojenie s írskym Dublinom. Letecké spojenia by tak mali zahŕňať so spoločnosťou Austrian Airlines Viedeň, s Ryanairom Londýn-Stansted, Prahu, Liverpool, Dublin, Viedeň a Varšavu-Modlin a spoločnosťou Wizz Air letiská Londýn-Luton a Doncaster Sheffield.

Naďalej sú pre všetky letecké spoločnosti v platnosti pravidlá nosenia respirátorov FFP2 počas celej doby letu, dodržiavanie hygieny rúk a odstupov. Rovnaké pravidlá platia aj pre pohyb cestujúcich v priestoroch terminálu letiska.