Hybridná práca je zlou správou pre našu planétu

Počas lockdownov dochádzalo za prácou menej ľudí, menej sa plytvalo jedlom, pretože sa skôr organizovali pracovné akcie on-line. Mnohí dúfali, že prechod na prácu na diaľku prospeje pracovníkom aj životnému prostrediu. Ale nemusí to tak byť.

Nie každý si môže dovoliť mať doma kanceláriu, ani dodatočné poplatky za vykurovanie alebo internet. Nárast rozsahu kúrenia, či klimatizovania domácností počas dňa v porovnaní s kanceláriami môže znamenať, že práca na diaľku je menej energeticky náročná. Avšak výskum zameraný na administratívnych pracovníkov, ktorí museli pracovať z domu počas prvého zablokovania v roku 2020, odhalil dva znepokojujúce trendy. Duplicitu kancelárskeho vybavenia a dopyt po väčšom priestore a väčších domácnostiach.



Duplicita vecí

Rozhovory so 17-timi britskými domácnosťami vybranými podľa ich rozmanitého profesionálneho zázemia, veku a veľkosti odhalili, ako a prečo niektorí ľudia prešli od práce pri kuchynských stoloch a pohovkách k viac kancelárskejšiemu vybaveniu. V očakávaní, že blokovanie bude trvať niekoľko týždňov, si kúpili techniku a nábytok, ktoré sa často prepravovali po celom svete. Celosvetový predaj notebookov a stolných počítačov sa od apríla do júna 2020 zvýšil o 11,2 %, pričom bolo dodaných 72,3 milióna kusov. Predaje monitorov sa tiež zvýšili a webové kamery mali kvôli nárastu dopytu výpadky predaja. On-line vyhľadávanie kancelárskych stolov a stoličiek sa medziročne zvýšilo o 438 %, respektíve 300 %.







Nákupy kancelárskeho vybavenia a nábytku dosiahli vrchol počas prvého zablokovania, ale dopyt pravdepodobne zostane aj naďalej vysoký. V porovnaní s rokom 2019 chce teraz pracovať z domu päťkrát viac ľudí. A vytváranie kancelárií doma s novými stoličkami, počítačmi, monitormi, stolmi a stojanmi podnietilo aj túžbu po väčších domácnostiach.



Dopyt po väčších domácnostiach

Výskum odhalil, že práca z domu znamená, že viac ľudí chce mať dom s väčšou kuchyňou, dodatočnými miestnosťami, kanceláriou, garážou a záhradou. Možno to boli trápne situácie, keď vás kolegovia vášho partnera videli v domácom oblečení, ktoré viedli nakoniec k prehodnoteniu toho, čo človek doma potrebuje. Pocit ticha a súkromia sa zvyčajne stráca, keď je v miestnosti viac ľudí. A hoci mnohé kancelárie sú v zásade otvorené co-workingové priestory, ukázalo sa, že je ťažké pracovať v tej istej miestnosti, ak v rovnakej miestnosti robí inú prácu aj niekto ďalší. Obzvlášť pri audio alebo video hovoroch.







Od prvých výluk rástol predaj nehnuteľností, väčšina týchto predajov zahŕňala ľudí sťahujúcich sa z miest na predmestia a na vidiek, kde domy zvyčajne ponúkajú viac priestoru. To je bohužiaľ zlá správa pre udržateľnosť. Viac domáceho priestoru na osobu môže zvýšiť spotrebu energie a prímestské domácnosti majú spravidla vyššie uhlíkové stopy. Aj ľudia, ktorí sa mohli presťahovať na vidiek vďaka častejšej práci z domu, v konečnom dôsledku majú väčšiu uhlíkovú stopu kvôli menej častému dochádzaniu, ale zato dlhšiemu cestovaniu.



Možné dopady

Duplicita zariadení a súčasná potreba vykurovania a osvetlenia v kanceláriách a domácnostiach, ktoré vyplývajú z rozdelenia času medzi obe pracoviská, je neudržateľná.



Aj keď niektoré pracoviská umožňovali zamestnancom vziať si svoje kancelárske zariadenia domov počas prvého uzamknutia, ťažkosti so získaním potrebného dovybavovania (webové kamery) a dlhé čakacie lehoty na kancelárske vybavenie ukázali, že väčšina z nich nedokázala adekvátne prerozdeliť zdroje alebo podporných pracovníkov. Firmy, ktoré v súčasnosti redukujú veľkosť svojich kancelárií, musia sa zaujímať, kam presne všetky tie veci smerujú. Podľa spoločnosti Canadian Interiors každoročne skončí v Kanade a USA na skládkach viac ako 10 miliónov ton odpadov z nábytku škodlivých pre životné prostredie. Mohli by odmietnuť hybridný model a podporiť iba prácu doma alebo v kancelárii.



Hybridný model práce je stále vo vývoji. A preto by mohol byť udržateľnejší. To znamená vhodné politiky na podporu ľudí sťahujúcich sa z miest a lepšia orientácia vo flexibilných pracovných podmienkach.